Майнери "забрали" в геймерів 700 тисяч відеокарт: звіт JPR

Добувачі криптовалюти за три місяці скупили 25% від усіх графічних процесорів, поставлених на ринок, витративши $ 500 млн.

Нещодавно аналітична компанія Jon Peddie Research (JPR) опублікувала звіт щодо впливу майнінгу на продаж відеокарт. Документ охоплює період з січня по березень 2021 року включно. Аналітики вказують, що AMD, Nvidia отримали величезний прибуток від високого попиту на графічні процесори.

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Про це повідомляє видання tomshardware.com.

За оцінками JPR, 25% відеокарт, поставлених у першому кварталі 2021 року були придбані майнерами. Це приблизно 700 000 ігрових відеокарт високого і середнього рівня, які сумарно коштували 500 мільйонів доларів США.

Аналітики помітили, що багато покупців не поспішали встановлювати відеокарти на свої ПК. Вони зазначили, що коефіцієнт прикріплення знизився до 25%, але потім, у кінцевому підсумку, знову виріс до 50%. Щоб визначити це, експерти з Jon Peddie Research використовували просту формулу, у якій використання відеокарт для майнінгу еквівалентне різниці між нормальною швидкістю приєднання і чинною швидкістю приєднання.

Компанія виходила з припущення, що в серйозних видобувачів криптовалюти є спеціальні установки, для яких вони купують графічні процесори. З іншого боку, є також "випадкові" майнери, які раптом вирішили інвестувати в систему "під ключ". Аналітики визнають, що їхня прогнозна модель не дуже точна, тому що деякі користувачі використовують спеціальних ботів для покупки відеокарт перш, ніж виставити їх на eBay або інший торговий онлайн-майданчик.

[ + – ] Вплив криптомайнінгу на продажу відеокарт

Але не тільки любителі крипти винні в різкому зростанні цін на відеокарти. Пандемія також відіграла значну роль у цій ситуації, оскільки вона змусила багато виробництв тимчасово припинити роботу і ланцюжки постачань. Відомо, що компоненти відеокарт, такі як мікросхеми памʼяті GDDR6, регулятори напруги, конденсатори та інші деталі також подорожчали з початку пандемії. За даними Jon Peddie Research, на початку року зростання цін становило 70%.

Виробники теж почали підлаштовуватися під сьогоднішні реалії. Nvidia, наприклад, запустила лінійку процесорів для майнінгу криптовалюти (CMP), зокрема — для Ethereum, і в той же час встановила обмежувачі на більшості своїх відеокарт — GeForce RTX 30-ї серії (Ampere). RTX 3060, RTX 3070 Ti і RTX 3080 Ti, — щоб за допомогою карт неможливо було майнити. Таке рішення було прийнято після того, як геймерська спільнота почала скаржитися на дефіцит графічних процесорів. Детальніше про це ми писали в матеріалі "Майнери проти геймерів: що чекає ринок ігрових відеокарт, коли закінчиться криптовалютний бум".

Раніше ми повідомляли про те, що антивірус Norton 360 пропонує користувачам майнити криптовалюту.