"Живая ископаемая” рыба может прожить до 100 лет, - ученые
Ученые считали, что латимерия живет около 20 лет, но новое исследование показывает, что это столетний обитатель океана, наряду с акулами.
Французские исследователи изучили отметки на чешуе музейных образцов латимерии, чтобы узнать возраст рыбы. Этот способ похож на то, как определяют возраст деревьев по годичным кольцам, сообщает BBC
Ученые считают, что рыба размножается только в позднем среднем возрасте и может быть беременной до пяти лет.
Эти медленнорастущие рыбы, производящие мало потомства, особенно близки к исчезновению из-за изменения климата и чрезмерного вылова рыбы.
"Знание о истории жизни латимерии может помочь в обеспечении еще более строгих мер по ее защите и сохранению", — говорит доктор Бруно Эрнанд из Университета Монпелье, Франция.
"Одна из очень важных мер для сохранения — это возможность оценить демографию вида", — говорит ученый. "Имея новые данные у нас будет больше возможностей для оценки".
Долгое время считалось, что латимерия вымерла, пока в 1938 году ее не обнаружили в рыболовной сети у берегов Южной Африки.
Впоследствии были обнаружены две популяции, живущие у восточного побережья Африки, а еще одна — у берегов острова Сулавеси, Индонезия.
Африканская популяция находится под угрозой исчезновения, и, возможно, осталось всего несколько сотен особей.
"Похоже, что латимерия живет очень долго, так же, как и глубоководные акулы", — говорит Келиг Маэ из Исследовательского отдела рыболовства в Северном море в Булонь-Сюр-Мeр, Франция.
"Таким образом, наше исследование предполагает, что вид может оказаться под еще большей угрозой, чем ожидалось, из-за своей специфической жизненной истории. Новые данные о биологии латимерии и истории ее жизни имеют важное значение для сохранения этого вида", — говорят ученые.
В будущих исследованиях ученые планируют провести дальнейший анализ чешуи латимерии, чтобы выяснить, связана ли скорость роста с температурой. Ответ на это вопрос даст некоторое представление о последствиях изменения климата для этого уязвимого вида.
Предки латимерии появились 420 миллионов лет назад, пережив смещение континентов и столкновение с астероидом, уничтожившее динозавров.
Обитая в пещерах на дне океана, латимерии могут вырасти до 1,8 м, и могут весить более 90 кг.