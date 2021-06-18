"Живая ископаемая” рыба может прожить до 100 лет, - ученые

Ученые считали, что латимерия живет около 20 лет, но новое исследование показывает, что это столетний обитатель океана, наряду с акулами.

Французские исследователи изучили отметки на чешуе музейных образцов латимерии, чтобы узнать возраст рыбы. Этот способ похож на то, как определяют возраст деревьев по годичным кольцам, сообщает BBC

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Ученые считают, что рыба размножается только в позднем среднем возрасте и может быть беременной до пяти лет.

Эти медленнорастущие рыбы, производящие мало потомства, особенно близки к исчезновению из-за изменения климата и чрезмерного вылова рыбы.

"Знание о истории жизни латимерии может помочь в обеспечении еще более строгих мер по ее защите и сохранению", — говорит доктор Бруно Эрнанд из Университета Монпелье, Франция.

"Одна из очень важных мер для сохранения — это возможность оценить демографию вида", — говорит ученый. "Имея новые данные у нас будет больше возможностей для оценки".

Долгое время считалось, что латимерия вымерла, пока в 1938 году ее не обнаружили в рыболовной сети у берегов Южной Африки.

Впоследствии были обнаружены две популяции, живущие у восточного побережья Африки, а еще одна — у берегов острова Сулавеси, Индонезия.

[ + – ] Латимерия, обнаруженная у берегов Индонезии Фото: BBC

Африканская популяция находится под угрозой исчезновения, и, возможно, осталось всего несколько сотен особей.

"Похоже, что латимерия живет очень долго, так же, как и глубоководные акулы", — говорит Келиг Маэ из Исследовательского отдела рыболовства в Северном море в Булонь-Сюр-Мeр, Франция.

"Таким образом, наше исследование предполагает, что вид может оказаться под еще большей угрозой, чем ожидалось, из-за своей специфической жизненной истории. Новые данные о биологии латимерии и истории ее жизни имеют важное значение для сохранения этого вида", — говорят ученые.

В будущих исследованиях ученые планируют провести дальнейший анализ чешуи латимерии, чтобы выяснить, связана ли скорость роста с температурой. Ответ на это вопрос даст некоторое представление о последствиях изменения климата для этого уязвимого вида.

Предки латимерии появились 420 миллионов лет назад, пережив смещение континентов и столкновение с астероидом, уничтожившее динозавров.

Обитая в пещерах на дне океана, латимерии могут вырасти до 1,8 м, и могут весить более 90 кг.