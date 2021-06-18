Учені вважали, що латимерія живе приблизно 20 років, але нове дослідження показує, що це столітній мешканець океану, нарівні з акулами.

Французькі дослідники вивчили позначки на лусці музейних зразків латимерії, щоб дізнатися вік риби. Цей спосіб схожий на те, як визначають вік дерев за річними кільцями, повідомляє BBC.

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Учені вважають, що риба розмножується тільки в пізньому середньому віці та може бути вагітною до п'яти років.

Ці риби, які повільно ростуть та дають мало потомства, особливо близькі до зникнення через зміни клімату та надмірний вилов риби.

"Знання про історію життя латимерії може допомогти в забезпеченні ще більш суворих заходів щодо її захисту та збереження", — говорить доктор Бруно Ернандо з Університету Монпельє, Франція.

"Один із дуже важливих заходів для збереження — це можливість оцінити демографію виду", — говорить учений. "Маючи нові дані у нас буде більше можливостей для оцінки".

Довгий час вважалося, що латимерія вимерла, поки в 1938 році її не помітили в риболовецькій сітці біля берегів Південної Африки.

Згодом були знайдені дві популяції, що живуть біля східного узбережжя Африки, а ще одна — біля берегів острова Сулавесі, Індонезія.

[ + – ] Латимерія, знайдена біля берегів Індонезії Фото: trump-elections

Африканська популяція знаходиться під загрозою зникнення, і, можливо, залишилося всього кілька сотень особин.

"Схоже, що латимерія живе дуже довго, так само, як і глибоководні акули", — говорить Келігов Мае з Дослідницького відділу рибальства в Північному морі в Булонь-сюр-Мeр, Франція.

"Так, наше дослідження припускає, що вид може опинитися під ще більшою загрозою, ніж очікувалося, через свою специфічну життєву історію. Нові дані про біологію латимерії та історію її життя мають важливе значення для збереження цього виду", — говорять вчені.

У майбутніх дослідженнях вчені планують провести подальший аналіз луски латимерії, щоб з'ясувати, чи пов'язана швидкість росту з температурою. Відповідь на це питання дасть деяке уявлення про наслідки зміни клімату для цього вразливого виду.

Предки латимерії з'явилися 420 мільйонів років тому, переживши зміщення континентів і зіткнення з астероїдом, що знищило динозаврів.

Мешкаючи в печерах на дні океану, латимерії можуть вирости до 1,8 м, і можуть важити більше 90 кг.