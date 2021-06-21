Фермер обнаружил 2600-летнюю стелу египетского фараона

В верхней ее части вырезан крылатый солнечный диск с картушем фараона Априя, а под ним 15 строк иероглифического письма.

Как сообщает Министерство по делам древностей, недалеко от Исмаилии в Египте, фермер обнаружил 2600-летнюю стелу, возведенную фараоном Априем, который правил примерно с 589 по 570 год до н. э., пишет Live Science.

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Мужчина нашел эту древнюю плиту из песчаника, когда готовил землю к возделыванию, примерно в 100 км к северо-востоку от Каира, а затем связался с полицией по туризму и древностям по поводу открытия.

Стела имеет длину в 230 см, ширину 103 см и толщину 45 см. В верхней ее части вырезан крылатый солнечный диск (диск, который иногда ассоциировался с богом солнца Ра) с картушем (декоративное оформление в виде щита или полуразвернутого свитка, на котором изображены герб, эмблема, надпись) фараона Априя, а под ним 15 строк иероглифического письма.

Априй, также известный как Хааибра Уахибра, правил во времена 26-й династии Египта (с 688 по 525 год до н. э.), когда Египет был независимым, и его столица часто находилась в Саисе на севере страны. На данный момент исследователи занимаются переводом стелы.

"Стела, скорее всего, связана с военной кампанией, которую Априй предпринял к востоку от Египта", — отметил Мостафа Вазири, генеральный секретарь Службы древностей Египта.

Древнегреческий историк Геродот (жил около 484-425 гг. до н. э.) утверждал, что Априй развернул неудачную войну против финикийцев, в результате которой погибло много египетских солдат и разгорелась гражданская война, которая в конечном итоге привела к тому, что Априя убили и заменили фараоном по имени Амасис II.

Прольет ли эта стела новый свет на эти события, пока неясно.

Напомним, что недавно в Египте обнаружили гигантский затерянный город, который был назван "Возвышением Атона". Возраст руин оценивается в три с половиной тысячи лет и датируется временем правления фараона Аменхотепа III.