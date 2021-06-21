Фермер виявив 2600-річну стелу єгипетського фараона

У верхній її частині вирізаний крилатий сонячний диск з картушем фараона Апрія, а під ним 15 рядків ієрогліфічного письма.

Як повідомляє Міністерство зі справ старожитностей, недалеко від Ісмаїлії в Єгипті, фермер виявив 2600-річну стелу, зведену фараоном Апрієм, який правив приблизно з 589 по 570 рік до н. е., пише Live Science.

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Чоловік знайшов цю древню плиту з піщанику, коли готував землю до обробки, приблизно в 100 км на північний схід від Каїра, а потім звʼязався з поліцією туризму та старожитностей з приводу відкриття.

Стела має довжину в 230 см, ширину 103 см і товщину 45 см. У верхній її частині вирізаний крилатий сонячний диск (який іноді асоціювався з богом сонця Ра) з картушем (скульптурна (ліпна) або графічна прикраса у вигляді декоративно обрамленого щита чи напіврозгорнутого згортка, на яких вміщують написи, герби, емблеми тощо) фараона Апрія, а під ним 15 рядків ієрогліфічного письма.

Апрій, також відомий як Хофра, Ваафрес, правив за часів 26-ої династії Єгипту (з 688 по 525 рік до н. е.), коли Єгипет був незалежним, і його столиця часто перебувала в Саїсі на півночі країни. На даний момент дослідники займаються перекладом стели.

"Стела, ймовірно, повʼязана з військовою кампанією, яку Апрій організував на схід від Єгипту", — зазначив Мостафа Вазирі, генеральний секретар Служби старожитностей Єгипту.

Давньогрецький історик Геродот (жив близько 484-425 рр. до н. е.) стверджував, що Апрій розгорнув невдалу війну проти фінікійців, в результаті якої загинуло багато єгипетських солдатів і розгорілася громадянська війна, яка зрештою привела до того, що Апрія вбили і замінили фараоном на імʼя Яхмос II.

Чи відкриє ця стела нові подробиці на ці події, поки незрозуміло.

Нагадаємо, що недавно в Єгипті виявили гігантське загублене місто, яке було назване "Піднесення Атона". Вік руїн оцінюється в три з половиною тисячі років і датується часом правління фараона Аменхотепа III.