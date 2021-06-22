Прививка от рака. Первый пациент получил мРНК-вакцину от меланомы

Компания BioNTech начала вторую фазу клинических испытаний нового препарата.

Во время пандемии коронавируса испытания мРНК-вакцин получили новый толчок, предполагая, что инновации в этой сфере могут повлиять на другие области медицины. Об этом сообщает IFL Science.

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Совсем недавно первый пациент получил первую дозу мРНК-вакцины от рака в рамках клинических испытаний фазы II. Разработкой многообещающей вакцины является компания BioNTech, которая ранее создала свою мРНК-вакцину от коронавируса.

Лечение препаратом BNT111 будет сочетаться с уже существующим иммунотерапевтическим препаратом и направленным на борьбу с конкретным типом прогрессирующей меланомы.

Испытание фазы II является открытым, в котором участники знают, получают они экспериментальный препарат или пустышку. В испытании принимают участие 120 пациентов.

Во время испытания будет оцениваться скорость иммунного ответа на BNT11 при сочетании с препаратом от Libtayo, а также продолжительность и безопасность лечения. Фаза I дала многообещающие результаты, поэтому исследователи надеются, что препарат вызовет сильный и безопасный ответ антител.

"Мы хотим использовать силу иммунной системы против рака и инфекционных заболеваний. Нам удалось продемонстрировать потенциал мРНК-вакцин в борьбе с COVID-19. Мы не должны забывать, что рак также представляет собой глобальную угрозу здоровью, даже более серьезную, чем нынешняя пандемия", – говорит доктор медицины, соучредитель BioNTech Озлем Тюречи.

"BNT111 уже продемонстрировал обнадеживающие предварительные результаты клинической оценки. С началом лечения пациентов в рамках Фазы II мы надеемся реализовать потенциал мРНК-вакцин для онкологических больных", – добавляют в компании.

BNT111 – экспериментальное средство противоракового лечения. Оно включает в себя несколько процедур иммунотерапии, которые содержат клеточные инструкции для создания антигенов, общих для разных типов рака. Их вводят пациентам, что заставить иммунную систему вырабатывать тела против рака. Таким образом, иммунная система "обучается" разрушать раковые опухоли до того, как они начнут представлять опасность.

Препарат BNT111 нацелен на четыре антигена, один из которых присутствует в более чем 90% случаев метастатической меланомы.

Эксперты считают, что в будущем подобные вакцины обеспечат огромный скачок в выживаемости при сложных и запущенных формах рака.