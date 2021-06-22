Щеплення від раку. Перший пацієнт отримав мРНК-вакцину від меланоми

Компанія BioNTech розпочала весняну фазу клінічних випробувань нового препарату.

Під час пандемії коронавірусу випробування мРНК-вакцин отримали новий поштовх, припускаючи, що інновації в цій сфері можуть вплинути на інші галузі медицини. Про це повідомляє IFL Science.

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Зовсім нещодавно перший пацієнт отримав першу дозу мРНК-вакцини від раку в рамках клінічних випробувань фази II. Розробкою великонадійної вакцини є компанія BioNTech, яка раніше створила свою мРНК-вакцину від коронавірусу.

Лікування препаратом BNT111 буде поєднуватися з вже наявним імунотерапевтичним препаратом і спрямованим на боротьбу з конкретним типом меланоми, що прогресує.

Випробування фази II є відкритим, в якому учасники знають, отримують вони експериментальний препарат чи "пустушку". У випробуванні беруть участь 120 пацієнтів.

Під час випробування буде оцінюватися швидкість імунної відповіді на BNT11 у поєднанні з препаратом від Libtayo, а також тривалість і безпека лікування. Фаза I дала великонадійні результати, тому дослідники сподіваються, що препарат викликає сильну і безпечну відповідь антитіл.

"Ми хочемо використовувати силу імунної системи проти раку й інфекційних захворювань. Нам вдалося продемонструвати потенціал мРНК-вакцин у боротьбі з COVID-19. Ми не повинні забувати, що рак також є глобальною загрозою здоровʼю, навіть більш серйозною, ніж нинішня пандемія", — каже доктор медицини, співзасновник BioNTech Озлем Тюречі.

"BNT111 вже продемонстрував обнадійливі попередні результати клінічної оцінки. З початком лікування пацієнтів у рамках Фази II ми сподіваємося реалізувати потенціал мРНК-вакцин для онкологічних хворих", — додають в компанії.

BNT111 — експериментальний засіб протиракового лікування. Він враховує кілька процедур імунотерапії, які містять клітинні інструкції для створення антигенів, загальних для різних типів раку. Їх вводять пацієнтам, щоб змусити імунну систему виробляти тіла проти раку. Так, імунна система "навчається" руйнувати ракові пухлини до того, як вони почнуть являти небезпеку.

Препарат BNT111 націлений на чотири антигени, один з яких присутній в більш ніж 90% випадків метастатичної меланоми.

Експерти вважають, що в майбутньому подібні вакцини забезпечать величезний стрибок у виживаності при складних і запущених формах раку.