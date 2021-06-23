Конкурент Google. Появилась новая поисковая система - Brave Search

Поисковик, обеспечивающий конфиденциальность, доступен не только пользователям браузера Brave, но и других тоже.

Компания-разработчик браузера Brave объявила о запуске новой независимой опция поиска, которая обеспечит пользователям "непревзойденную конфиденциальность". Поисковиком смогут воспользоваться не только пользователи браузера Brave, но и других браузеров.

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Об этом говорится на официальном ресурсе компании.

Разработчики обещают юзерам "поисковую систему, обеспечивающую конфиденциальность". Также указывается, что пользователи сторонних браузеров (десктопные, Android и iOS) могут использовать недавно выпущенную бета-версию Brave Search, а пользователи одноименного браузера получат доступ в виде встроенной опции. Также можно просто перейти на сайт search.brave.com, чтобы начать серфить в Интернете.

"Brave Search построен на основе полностью независимого индекса и не отслеживает пользователей, их поисковые запросы или их клики", — сказано в официальном сообщении.

О Brave Search было объявлено в марте этого года, когда компания-разработчик приобрела поисковую систему Tailcat, и с тех пор более 100 000 пользователей заявили о желании протестировать готовящуюся новинку. На сегодняшний день Brave имеет 32 миллиона активных пользователей в месяц (по сравнению с 25 миллионами в марте прошлого года).

Brave Search отличается от других поисковых систем тем, что использует собственный индекс, то есть не получает результаты из других систем, и следует принципиально иным принципам:

Конфиденциальность: нет функции отслеживания или профилирования пользователей. User-first: пользователь на первом месте, а не реклама и продажа данных. Независимость: у Brave есть собственный поисковый индекс, позволяющий конфиденциально отвечать на распространенные запросы, не полагаясь на других провайдеров. Выбор: варианты для платного поиска без рекламы и поиска с поддержкой рекламы. Прозрачность: никаких секретных методов или алгоритмов для искажения результатов, а вскоре и открытых моделей ранжирования, курируемых сообществом, для предотвращения алгоритмических искажений и прямой цензуры. Плавность: лучшая в своем классе интеграция между браузером и поиском без ущерба для конфиденциальности, от персонализации до мгновенных результатов по мере ввода запросов пользователем. Открытость: Brave Search скоро станет доступным для других поисковых систем.

Разработчики уверяют, что их поисковик не только использует собственный индекс, но также обеспечивает полностью анонимный поиск с прозрачным ранжированием результатов и обеспечивающим конфиденциальность, каким бы браузером вы ни пользовались бы, — десктопным или мобильным.

[ + – ] Показатель независимости Brave Search

Brave Search также представляет первую в отрасли метрику "независимости поиска", отображающую соотношение результатов, полученных исключительно из индекса Brave. Любой пользователь может ознакомиться с ней. Однако для некоторых функций, таких как поиск изображений, Brave Search будет получать результаты из Microsoft Bing. Хотя это не приведет к отслеживанию пользователей, зато несколько снизит показатель независимости.

Чтобы представить настоящую независимую альтернативу крупным поисковикам, Brave решила создать собственный индекс, а не арендовать его у Google или Microsoft, как это сейчас делают другие поисковые системы.

"Однако есть определенные типы запросов, такие как поиск изображений, для которых наши результаты еще недостаточно актуальны, и в этих случаях мы будем использовать API, пока не расширим наш индекс. Наша цель — добиться большей независимости и лучшего качества без ущерба для конфиденциальности пользователей", — говорится в релизе.

На ранней стадии бета-тестирования Brave Search не показывает рекламу, но позже будут предложены варианты как для платного поиска без рекламы, так и для бесплатного поиска с поддержкой рекламы.

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