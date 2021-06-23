Конкурент Google. З'явилася нова пошукова система — Brave Search

Пошуковик доступний не тільки користувачам браузера Brave, а й інших теж.

Компанія-розробник браузера Brave оголосила про запуск нової незалежної опції пошуку, яка забезпечить користувачам "неперевершену конфіденційність". Пошукачем зможуть скористатися не тільки користувачі браузера Brave, а й інших браузерів.

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Про це йдеться на офіційному ресурсі компанії.

Розробники обіцяють користувачам "пошукову систему, що забезпечує конфіденційність". Також вказується, що користувачі сторонніх браузерів (десктопні, Android та iOS) можуть використовувати недавно випущену бета-версію Brave Search, а користувачі однойменного браузера отримають доступ у вигляді вбудованої опції. Також можна просто перейти на сайт search.brave.com, щоб почати серфити в Інтернеті.

"Brave Search побудований на основі повністю незалежного індексу і не відстежує користувачів, їх пошукові запити або їх кліки", — сказано в офіційному повідомленні.

Про Brave Search було оголошено в березні цього року, коли компанія-розробник придбала пошукову систему Tailcat, і відтоді більше 100 000 користувачів заявили про бажання протестувати майбутню новинку. На сьогодні Brave має 32 мільйони активних користувачів на місяць (порівняно з 25 мільйонами у березні минулого року).

Brave Search відрізняється від інших пошукових систем тим, що використовує власний індекс, тобто не отримує результати з інших систем, і слідує принципово іншим принципам:

Конфіденційність: немає функції відстеження або профілювання користувачів. User-first: користувач на першому місці, а не реклама і продаж даних. Незалежність: у Brave є власний пошуковий індекс, що дозволяє конфіденційно відповідати на поширені запити, не покладаючись на інших провайдерів. Вибір: варіанти для платного пошуку без реклами і пошуку з підтримкою реклами. Прозорість: ніяких секретних методів або алгоритмів для спотворення результатів, а незабаром і відкритих моделей ранжирування, від своїх підшефних спільнотою, для запобігання алгоритмічних спотворень і прямої цензури. Плавність: найкраща у своєму класі інтеграція між браузером і пошуком без шкоди для конфіденційності, від персоналізації до миттєвих результатів під час введення запитів користувачем. Відкритість: Brave Search скоро стане доступним для інших пошукових систем.

Розробники запевняють, що їх пошуковик не тільки використовує власний індекс, але також забезпечує повністю анонімний пошук з прозорим ранжируванням результатів і забезпечує конфіденційність, яким би браузером ви не користувалися б, — десктопним або мобільним.

[ + – ] Показник незалежності Brave Search

Brave Search також представляє першу в галузі метрику "незалежності пошуку", яка буде показувати співвідношення результатів, отриманих виключно з індексу Brave. Будь-який користувач може ознайомитися з нею. Однак для деяких функцій, таких як пошук зображень, Brave Search буде отримувати результати з Microsoft Bing. Хоча це не призведе до відстеження користувачів, зате дещо знизить показник незалежності.

Щоб уявити справжню незалежну альтернативу великим пошуковим системам, Brave вирішила створити власний індекс, а не орендувати його у Google або Microsoft, як це зараз роблять інші пошукові системи.

"Однак є певні типи запитів, такі як пошук зображень, для яких наші результати ще недостатньо актуальні, і в цих випадках ми будемо використовувати API, поки не розширимо наш індекс. Наша мета — домогтися більшої незалежності і кращої якості без шкоди для конфіденційності користувачів", — йдеться в релізі.

На ранній стадії бета-тестування Brave Search не вказує рекламу, але пізніше будуть запропоновані варіанти як для платного пошуку без реклами, так і для безкоштовного пошуку з підтримкою реклами.

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