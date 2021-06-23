Диво дивное. В небе над Тихим океаном была замечена загадочная спираль (видео)

Несмотря на всю причудливость, исследователям удалось найти логичное и приземленное объяснение этому событию.

Невзирая на достижения человечества в астрономии, очень часто таинственные и мимолетные небесные явления остаются незамеченным или непонятым. Поэтому исследователи испытывают настоящее удовольствие и любопытство, когда науке удается зафиксировать подобный феномен, пашет IFLS.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

18 июня около 6 часов вечера в небе над Новой Каледонией и Вануату в юго-западной части Тихого океана произошло одно из таких необъяснимых событий. Несколько свидетелей увидели и сфотографировали красивую, но довольно загадочную спираль, которая, казалось, разворачивалась в небе прямо у них на глазах.

"Несколько свидетелей в Яте, Ла Тонтута и в Вануату видели это странное явление. Однако пока у нас нет объяснений. Основываясь на нашем первоначальном исследовании, единственным подобным, но даже более впечатляющим событием было Норвежская спиральная аномалия 2009 года", — отмечает Association Calédonienne dʼAstronomie (ACA).

Норвежскую спиральную аномалию можно было наблюдать по всей северной части страны в течение примерно 10 минут. В то время как для многих оно воспринялось как нечто инопланетное, великолепное зрелище оказалось результатом неудачного запуска российской ракеты.

Являющаяся источником спиральной аномалии, ракета "Булава" предположительно была повреждена, из-за чего выхлопная труба разместилась под неправильным углом. Это привело к тому, что ракета завертелась, извергнув огонь, который создал огромное спиралевидное изображение.

Но есть ли у тихоокеанской спирали аналогичное приземленное объяснение? Согласно ACA, да. Американский астроном Джонатан Макдауэлл подтвердил, что это была вторая ступень двигателя китайской ракеты Long March 2C, которая взлетела 18 июня в 06:25 из центра запуска Сичана с 4 спутниками на борту.

"За последний год это уже вторая спираль, поскольку тот же источник был ответственен за вихрь, наблюдаемый еще в мае. Обе небесные спирали были замечены в течение 30 минут после взлета ракеты с одного и того же места с одинаковыми параметрами", — заключил Макдауэлл.