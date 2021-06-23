Диво дивне. У небі над Тихим океаном була помічена загадкова спіраль (відео)

Незважаючи на всю химерність, дослідникам вдалося знайти логічне і приземлене пояснення цієї події.

Незважаючи на досягнення людства в астрономії, дуже часто таємничі і скороминущі небесні явища залишаються непоміченими або незрозумілими. Тому дослідники відчувають справжнє задоволення і цікавість, коли науці вдається зафіксувати подібний феномен, пише IFLS.

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18 червня близько 6 годині вечора в небі над Новою Каледонією і Вануату у південно-західній частині Тихого океану сталася одна з таких непояснених подій. Кілька свідків побачили і сфотографували красиву, але досить загадкову спіраль, яка, здавалося, розгорталася в небі прямо у них на очах.

"Кілька свідків у Яті, Ла Тонтута та у Вануату бачили це дивне явище. Однак поки у нас немає пояснень. Грунтуючись на нашому первісному дослідженні, єдиною подібною, але навіть більш вражаючою подією була Норвезька спіральна аномалія 2009 року", — зазначає Association Calédonienne dʼAstronomie (ACA).

Норвезьку спіральну аномалію можна було спостерігати по всій північній частині країни протягом приблизно 10 хвилин. Для багатьох вона сприйнялася як щось інопланетне, проте чудове видовище виявилося результатом невдалого запуску російської ракети.

Ракета "Булава", яка є джерелом спіральної аномалії, імовірно була пошкоджена, через що вихлопна труба розмістилася під неправильним кутом. Це призвело до того, що ракета закрутилася, вивергнувши вогонь, який створив величезне спіралеподібне зображення.

Але чи є у тихоокеанської спіралі аналогічне приземлене пояснення? Згідно ACA, так. Американський астроном Джонатан Макдауелл підтвердив, що це була друга ступінь двигуна китайської ракети Long March 2C, яка злетіла 18 червня о 06:25 з центру запуску Січа з 4 супутниками на борту.

"За останній рік це вже друга спіраль, оскільки те ж джерело було відповідальне за вихор, що спостерігався ще у травні. Обидві небесні спіралі були помічені протягом 30 хвилин після зльоту ракети з одного і того ж місця з однаковими параметрами", — підсумував Макдауелл.