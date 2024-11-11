Дно Тихого океану кишить "павуками": що змушує тварин збиратися в цьому місці (відео)

Дослідники показали дивовижні кадри того, як одне місце на дні Тихого океану стало домівкою для тисяч крабів-павуків.

Океан вкриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів. При цьому океан сьогодні все ще залишається найбільш маловивченим місцем на Землі: вчені щорічно намагаються картографувати морське дно і вирушають в експедиції, щоб дізнатися більше про живих істот, що ховаються під товщею води, пише Science Alert.

Уздовж усієї західної частини Південної Америки, біля берегів Чилі та Перу, морське дно різко і круто йде вглиб Тихого океану. Дослідники зазначають, що цей регіон, відомий як чилійська околиця, і визначається трьома тектонічними плитами, що ковзають під континентальною плитою Південної Америки.

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У новому дослідженні команда Інституту океану імені Шмідта під керівництвом Джеффрі Марлоу з Бостонського університету в США, Патрісії Ескете з Університету Авейру в Португалії та Еулогіо Сото з Університету Вальпараїсо в Чилі вирушили дослідити цей регіон, картографуючи його різноманітність і розподіл морського життя.

Загалом експедиція тривала 55 днів, а обсяг отриманих даних здається вельми дивовижним. У рамках дослідження вчені отримали дивовижну кількість відеозаписів з морського дна в регіоні, недоступному для людей — команда використовувала підводний апарат, щоб дістатися до дна Тихого океану.

Дослідники виявили, що цікава геологія регіону породила цікаву активність: на стиках, де зустрічаються плити, вулканічна активність підіймається з-під морського дна, наповнюючи глибини океану теплом і хімікатами. У тих точках, де вирує ця гідротермальна активність, також процвітає ціла екосистема.

У міру смерті морські організми опускаються на морське дно, де ховаються в осаді, розкладаючись і сприяючи повільному накопиченню метану. Зрештою газ виходить нагору через тріщини та щілини, утворюючи виходи метану. Крихітні одноклітинні організми перетворюють метан на енергію для зростання, утворюючи в процесі карбонатні породи.

Попередні дослідження вже показали, що подібні регіони просочування є важливими середовищами проживання, а мікроби, які споживають метан, гарантують, що цей парниковий газ залишиться замкненим на морському дні та поза земною атмосферою.

Зазначимо, що експедиція в Тихому океані все ще триває, проте вчені поділилися першими науковими результатами. Відео, зняте під товщею води, вказує на те, що на морському дні насправді може мешкати значно більше життя, ніж раніше вважали вчені.

Наприклад, на кадрах видно, що морське дно буквально кишить крабами-павуками, трубчастими черв'яками Lamellibrachia, скатами, морськими зірками й анемонами. Крім того, на відео потрапила самка кальмара Gonatus onyx, яка носить свої яйця на мембрані, схожій на ковдру.

Дослідники зазначають, що їхня експедиція триватиме до 5 грудня, а потім знадобиться певний час, щоб переглянути відзнятий матеріал і зібрати необхідні дані.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані ховаються "велетні": вчені не знали про їхнє існування.