Дно Тихого океана кишит "пауками": что заставляет животных собираться в этом месте (видео)

Исследователи показали удивительные кадры того, как одно место на дне Тихого океана стало домом для тысяч крабов-пауков.

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов. При этом океан сегодня все еще остается самым малоизученным местом на Земле: ученые ежегодно пытаются картографировать морское дно и отправляются в экспедиции, чтобы узнать больше о живых существах, прячущихся под толщей воды, пишет Science Alert.

Вдоль всей западной части Южной Америки, у берегов Чили и Перу, морское дно резко и круто уходит вглубь Тихого океана. Исследователи отмечают, что этот регион, известный как чилийская окраина, и определяется тремя тектоническими плитами, скользящими под континентальной плитой Южной Америки.

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В новом исследовании команда Института океана имени Шмидта под руководством Джеффри Марлоу из Бостонского университета в США, Патрисии Эскете из Университета Авейру в Португалии и Эулогио Сото из Университета Вальпараисо в Чили отправились исследовать этот регион, картографируя его разнообразие и распределение морской жизни.

В общей сложности экспедиция продлилась 55 дней, а объем полученных данных кажется весьма удивительным. В рамках исследования ученые получили впечатляющее количество видеозаписей с морского дна в регионе, недоступном для людей — команда использовала подводный аппарат, чтобы добраться ко дну Тихого океана.

Исследователи обнаружили, что любопытная геология региона породила интересную активность: на стыках, где встречаются плиты, вулканическая активность поднимается из-под морского дна, наполняя глубины океана теплом и химикатами. В тех точках, где бушует эта гидротермальная активность, также процветает целая экосистема.

По мере смерти морские организмы опускаются на морское дно, где погребаются в осадке, разлагаясь и способствуя медленному накоплению метана. В конечном итоге газ выходит наверх через трещины и щели, образуя выходы метана. Крошечные одноклеточные организмы преобразуют метан в энергию для роста, образуя в процессе карбонатные породы.

Предыдущие исследования уже показали, что подобные регионы просачивания являются важными средами обитания, а микробы, потребляющие метан, гарантируют, что этот парниковый газ останется запертым на морском дне и вне земной атмосферы.

Отметим, что экспедиция в Тихом океане все еще продолжается, однако ученые поделились первыми научными результатами. Видео, заснятое под толщей воды, указывает на то, что на морском дне на самом деле может обитать значительно больше жизни, чем ранее считали ученые.

Например, на кадрах видно, что морское дно буквально кишит крабами-пауками, трубчатыми червями Lamellibrachia, скатами, морскими звездами и анемонами. Кроме того, на видео попала самка кальмара Gonatus onyx, которая носит свои яйца на мембране, похожей на одеяло.

Исследователи отмечают, что их экспедиция продлится до 5 декабря, а затем потребуется некоторое время, чтобы просмотреть отснятый материал и собрать необходимые данные.

Ранее Фокус писал о том, что в Тихом океане скрываются "великаны": ученые не знали об их существовании.