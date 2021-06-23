В Турции нашли 3200-летнюю карту Вселенной с подземным миром (видео)

На стенах в древнем храме были изображены люди, божества и монстры.

В Турции, в храме на скале Язылыкая, ученые обнаружили древний календарь и карту Вселенной. Об этом сообщает Jerusalem Post.

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Археологи предполагают, что картины странной резьбы по камню, вероятно, были сделаны около 3200 лет назад, в частности они содержат детали "подземного мира". Также в храме, обнаруженном французским археологом и историком Шарлем Тексье еще в 1834 году, были найдены резные фигурки из известняка, изображающие более 90 различных персонажей, включая животных, богов и монстров.

На расшифровку найденных картин понадобилось почти 200 лет, но в итоге, исследователи опередили, что изображения представляют собой Вселенную, которая включает в себя Землю, небо и "подземный мир". Возможно, изображения вязаны с мифами о сотворении мира.

На одной из стен пещеры размещены изображения богини солнца и богини буры, на картине божественные существа находятся на ощутимом возвышении. Напротив, на восточной и западной стенах храма можно увидеть небольших людей, а также изображение фаз луны и времен года.

По оценкам ученых, в те времена существовало около 17 божеств. В одном из помещений пещеры была найдена картина, посвященная "подземному миру" с собственными богами.

"Мы считаем, что храм в целом представляет собой символический образ Вселенной, включая ее статические уровни – землю, небо и подземный мир, а также циклические процессы обновления – день и ночь или лето и зиму", – поясняет один из авторов исследования.