У Туреччині знайшли 3200-річну карту Всесвіту з підземним світом (відео)

На стінах у древньому храмі були зображені люди, божества і монстри.

У Туреччині, в храмі на скелі Язиликая, вчені знайшли стародавній календар і карту Всесвіту. Про це повідомляє Jerusalem Post.

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Археологи припускають, що картини дивного різьблення на камені, ймовірно, були зроблені приблизно 3 200 років тому, зокрема вони містять деталі "підземного світу". Також у храмі, знайденому французьким археологом та істориком Шарлем Текс ще в 1834 році, були знайдені різьблені фігурки з вапняку, що зображують більше 90 різних персонажів, враховуючи тварин, богів і монстрів.

На розшифровування знайдених картин знадобилося майже 200 років, але зрештою, дослідники випередили, що зображення є Всесвітом, який враховує Землю, небо і "підземний світ". Можливо, зображення пов'язані з міфами про створення світу.

На одній зі стін печери розміщені зображення богині сонця і богині бури, на картині божественні істоти знаходяться на відчутному підвищенні. Навпаки, на східній і західній стінах храму можна побачити невеликих людей, а також зображення фаз місяця і пір року.

За оцінками вчених, у ті часи існувало приблизно 17 божеств. В одному з приміщень печери була знайдена картина, присвячена "підземному світу" з власними богами.

"Ми вважаємо, що храм у цілому являє собою символічний образ Всесвіту, враховуючи її статичні рівні — землю, небо і підземний світ, а також циклічні процеси відновлення — день і ніч або літо й зиму", — пояснює один з авторів дослідження.