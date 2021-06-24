Гендиректор Apple сообщил спикеру Нэнси Пелоси, что антимонопольные законы могут вывести из строя iPhone

BigTech-компании сопротивляются принятию пяти законопроектов, которые значительно пошатнут их монопольное положение на рынке.

На днях стало известно, что Тим Кук, генеральный директор компании Apple, позвонил спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, чтобы "предупредить" о том, что "поспешные" антимонопольные законопроекты могут вывести из строя iPhone. Крупные техно-компании делают все возможное, чтобы отсрочить принятие антимонопольных законов. Но, похоже, политики остаются непреклонными в своем решении.

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Об этом сообщает издание The New York Times.

Очередная шумиха вокруг BigTech началась тогда, когда были опубликованы тексты пяти антимонопольных законопроектов, которые могут ослабить то, что Судебный комитет Палаты представителей назвал "монопольной властью" Apple, Amazon, Google и Facebook. В итоге, компании начали оголтело лоббировать свои интересы.

Согласно сообщению издание theverge.com, "появилось ощущение, что нынешняя администрация (имеется ввиду администрация президента Джо Байдена, — ред.) искренне заинтересована в борьбе с технологическими монополиями — этот момент, возможно, стал наиболее очевидным, когда Байден выбрал известную антимонополистку и критика деятельности компании Amazon, Лину Хан, на должность руководителя Федеральной торговой комиссией. На прошлой неделе она приняла присягу".

Напомним, что 11 июня демократы Палаты представителей представили пять новых законопроектов, призванных ослабить власть крупных технологических компаний, сдерживающих конкуренцию.

Документы были составлены после завершения 16-месячного расследования судебного комитета Палаты представителей в отношении деловой тактики таких компаний, как Apple, Amazon, Facebook и Google. Теперь Конгресс готовится принять законы, и этот шаг может изменить технологическую отрасль.

Один законопроект предоставит Министерству юстиции или Федеральной торговой комиссии полномочия по разделению технологических компаний, вынуждая их продавать те части своего бизнеса, которые могут создать конфликт интересов, что может вынудить Amazon отказаться от собственных брендов, таких как Amazon Basics.

Еще один законопроект запрещает компаниям отдавать предпочтение собственным сервисам перед конкурентами, например, Google активнее продвигает свои собственные продукты в результатах поиска, а сервисы конкурентов — нет.

Третий законопроект будет препятствовать таким компаниям, как Facebook, скупать компании-конкурентов, как это было в случае с Instagram в 2012 году.

Четвертый — увеличит сборы за регистрацию слияний для крупных компаний, что даст антимонопольным органам больше средств для рассмотрения дел.

Последний закон заставит платформы сделать данные, которые они собирают, совместимыми, чтобы пользователям было проще переходить с одного сервиса на другой.

Но техно-гиганты не сдаются. The New York Times утверждает, что "руководители, лоббисты и более десятка аналитических центров и групп поддержки, оплачиваемые крупными технологическими компаниями, наводнили офисы Капитолия, звонили и отправляли электронные письма законодателям и их сотрудникам, а также писали письма, в которых утверждали, что отрасль и страну ожидают ужасные последствия для, если идеи будут задокументированы".

Ранее мы сообщали о том, что против Google начали антимонопольное расследование в ЕС. Если в действиях Google найдут нарушение европейских антимонопольных норм, ее может ждать штраф в размере до 10% годового дохода.