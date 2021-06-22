Против Google начали антимонопольное расследование в ЕС

Если в действиях Google найдут нарушение европейских антимонопольных норм, ее может ждать штраф в размере до 10% годового дохода.

В ходе официального расследования будет изучено, влияет ли Google на конкуренцию, ограничивая доступ третьих лиц к пользовательским данным в рекламных целях, сохраняя при этом такие данные для собственного использования. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, опубликованном 22 июня.

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В документе подчеркивается, что рекламные услуги в интернете лежат в основе монетизации. Google собирает данные для использования в таргетированной рекламе, продает рекламные места, а также выступает в качестве посредника в онлайн-рекламе. "Таким образом, Google присутствует практически на всех уровнях цепочки поставок медийной интернет-рекламы", – считает вице-председатель Еврокомиссии Маргрет Вестагер, отвечающая за политику в области конкуренции.

Будет изучено, не продвигает ли Google собственные сервисы рекламных технологий в ущерб конкурентам. В частности, регулятор проверит, не навязывает ли Google рекламодателям и издателям собственные сервисы (такие как Display&Video 360, Google Ads, Google Ad Manager) в обмен на право доступа к рекламным технологиям на YouTube.

Если Еврокомиссия усмотрит в действиях Google нарушение европейских антимонопольных норм, компанию может ждать штраф в размере до 10% ее годового дохода. Оборот компании в 2020 году составил $183 млрд, а чистая прибыль – $40,3 млрд.

"Начало официального расследования не предрешает его исход", – подчеркивается в заявлении. Там также отмечается, что законодательного срока для завершения антимонопольного расследования не существует.

Напомним, генеральная прокуратура штата Аризона подала иск против Google за незаконный сбор данных пользователей. Следователи выяснили, что сотрудники Google знали о тайных настройках конфиденциальности, из-за которых пользователи практически не могут скрыть информацию о своем местоположении.

Фокус рассказывал, что Google устроила "генеральную уборку" в магазине приложений Play Market. Теперь разработчики обязаны выставлять свои приложения в магазине без спама, кликбейта и всяких "завлекалок", мотивирующих к скачиванию их программ.