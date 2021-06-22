Проти Google розпочали антимонопольне розслідування в ЄС

Якщо в діях Google знайдуть порушення європейських антимонопольних норм, її може чекати штраф у розмірі до 10% річного доходу.

У ході офіційного розслідування буде вивчено, чи впливає Google на конкуренцію, обмежуючи доступ третіх осіб до призначених для користувача даних у рекламних цілях, зберігаючи при цьому такі дані для власного використання. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, опублікованому 22 червня.

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У документі підкреслюється, що рекламні послуги в інтернеті лежать в основі монетизації. Google збирає дані для використання в таргетованій рекламі, продає рекламні місця, а також виступає в ролі посередника в онлайн-рекламі. "Таким чином, Google є практично на всіх рівнях ланцюжка постачань медійної інтернет-реклами", — вважає віцеголова Єврокомісії Маргрете Вестагер, яка відповідає за політику в галузі конкуренції.

Буде вивчено, чи не просуває Google власні сервіси рекламних технологій на шкоду конкурентам. Зокрема, регулятор перевірить, чи не навʼязує Google рекламодавцям і видавцям власні сервіси (такі як Display & Video 360, Google Ads, Google Ad Manager) в обмін на право доступу до рекламних технологій на YouTube.

Якщо Єврокомісія побачить у діях Google порушення європейських антимонопольних норм, компанію може чекати штраф у розмірі до 10% її річного доходу. Оборот компанії у 2020 році становить $ 183 млрд, а чистий прибуток — $ 40,3 млрд.

"Початок офіційного розслідування не повинен обмежувати його результат", — підкреслюється в заяві. Там також зазначається, що законодавчого терміну для завершення антимонопольного розслідування не існує.

Нагадаємо, генеральна прокуратура штату Аризона подала позов проти Google за незаконний збір даних користувачів. Слідчі зʼясували, що співробітники Google знали про таємні налаштування конфіденційності, через які користувачі практично не можуть приховати інформацію про своє місцеперебування.

Фокус розповідав, що Google влаштувала "генеральне прибирання" в магазині додатків Play Market. Тепер розробники зобовʼязані виставляти свої додатки в магазині без спаму, клікбейту і всяких "зазивалок", що мотивують до завантаження їхніх програм.