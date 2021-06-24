Гендиректор Apple повідомив спікеру Ненсі Пелосі, що антимонопольні закони можуть вивести з ладу iPhone

BigTech-компанії чинять опір прийняттю п'яти законопроектів, які значно похитнуть їхнє монопольне становище на ринку.

Днями стало відомо, що Тім Кук, генеральний директор компанії Apple, подзвонив спікеру палати представників Ненсі Пелосі, щоб "попередити" про те, що "поспішні" антимонопольні законопроекти можуть вивести з ладу iPhone. Великі техно-компанії роблять все можливе, щоб відтермінувати прийняття антимонопольних законів. Але, схоже, політики залишаються непохитними у своєму рішенні.

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Про це повідомляє видання The New York Times .

Черговий галас навколо BigTech почався тоді, коли були опубліковані тексти пʼяти антимонопольних законопроектів, які можуть послабити те, що Судовий комітет Палати представників назвав "монопольною владою" Apple, Amazon, Google і Facebook. В результаті, компанії почали оскаженіло лобіювати свої інтереси.

Згідно з повідомленням видання theverge.com, "зʼявилося відчуття, що нинішня адміністрація (мається на увазі адміністрація президента Джо Байдена, — ред.) щиро зацікавлена у боротьбі з технологічними монополіями — цей момент, можливо, став найбільш очевидним, коли Байден вибрав відому антимонополістку і критика діяльності компанії Amazon, Ліну Хан, на посаду керівника Федеральною торговою комісією. минулого тижня вона прийняла присягу".

Нагадаємо, що 11 червня демократи Палати представників представили пʼять нових законопроектів, покликаних послабити владу великих технологічних компаній, що стримують конкуренцію.

Документи були складені після завершення 16-місячного розслідування судового комітету Палати представників щодо ділової тактики таких компаній, як Apple, Amazon, Facebook і Google. Тепер Конгрес готується прийняти закони, і цей крок може змінити технологічну галузь.

Один законопроект надасть Міністерству юстиції або Федеральній торгової комісії повноваження з розділення технологічних компаній, змушуючи їх продавати ті частини свого бізнесу, які можуть створити конфлікт інтересів, що може змусити Amazon відмовитися від власних брендів, таких як Amazon Basics.

Ще один законопроект забороняє компаніям віддавати перевагу власним сервісів перед конкурентами, наприклад, Google активніше просуває свої власні продукти в результатах пошуку, а сервіси конкурентів — ні.

Третій законопроект буде перешкоджати таким компаніям, як Facebook, скуповувати компанії-конкурентів, як це було у випадку з Instagram у 2012 році.

Четвертий — збільшить збори за реєстрацію злиттів для великих компаній, що дасть антимонопольним органам більше коштів для розгляду справ.

Останній закон змусить платформи зробити дані, які вони збирають, сумісними, щоб користувачам було простіше переходити з одного сервісу на інший.

Але техно-гіганти не здаються. The New York Times стверджує, що "керівники, лобісти і більше десятка аналітичних центрів та груп підтримки, оплачувані великими технологічними компаніями, наповнили офіси Капітолію, дзвонили і відправляли електронні листи законодавцям і їх співробітникам, а також писали листи, в яких стверджували, що галузь і країну чекають жахливі наслідки, якщо ідеї будуть задокументовані".

Раніше ми повідомляли про те, що проти Google почали антимонопольне розслідування ЄС. Якщо в діях Google знайдуть порушення європейських антимонопольних норм, її може чекати штраф розміром до 10% річного доходу.