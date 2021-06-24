Далекие наблюдатели. Инопланетяне из соседних миров могут знать о нашем существовании, - ученые

В новом исследовании астрономы составили список ближайших звездных систем, в которых любопытные внеземные обитатели могли бы отслеживать жизнь на Земле.

За последнее десятилетие ученые открыли тысячи экзопланет (планет, вращающихся вокруг звезд, отличных от Солнца), несколько из которых потенциально могут быть обитаемы, пишет IFLS.

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В своем новом исследование, опубликованном в журнале Nature, астрономы идентифицировали в нашем галактическом районе экзопланеты, чьи теоретические обитатели могли бы увидеть Землю, проходящую перед Солнцем, и признать ее пригодность для жизни.

Но каковы шансы, что инопланетяне с аналогичным технологическим уровнем знают, что мы находимся здесь?

Профессор Корнелльского университета Лиза Кальтенеггер считает, что если они не находятся достаточно близко, чтобы обнаружить наши радиосигналы, ответ будет явно неутешительным. Однако есть и лучшая перспектива, состоящая в том, что они, по крайней мере, могут знать о том, что Земля способна поддерживать жизнь.

"Мы хотели узнать, какие звезды имеют выгодную точку обзора для наблюдений за Землей, поскольку она блокирует солнечный свет", — сказала Кальтенеггер.

Несмотря на то, что для обнаружения экзопланет использовалось несколько методов, до настоящего времени наиболее успешными были поиски падения яркости, когда планета проходит через поверхность своей звезды.

Однако у астрономического транзита (прохождения) есть ограничения, состоящие главным образом в том, что мы можем видеть только планеты, орбитальная плоскость которых соответствующим образом совпадает с нашим местоположением.

Кальтенеггер и доктор Джеки Фахерти из Американского музея естественной истории сначала искали все звезды в радиусе 100 парсеков (326 световых лет), расположенные так, чтобы Земля проходила с их точки зрения.

Их число составило 1402, однако Кальтенеггер отметила, что звезды движутся в нашем динамическом космосе, поэтому эта выгодная точка обзора сначала приобретается, а затем теряется.

Также ученые использовали данные космической обсерватории Gaia о движении звезд, чтобы добавить все те, которые могли наблюдать транзит Земли за последние 5000 лет (или будут в ближайшие 5000 лет), в результате чего общее количество составило 2034.

Большинство из этих звезд являются красными карликами М-типа, чьи перспективы на существование жизни находятся под большим вопросом. Еще 14 относятся к звездам типа А или В, продолжительность жизни которых слишком короткая, чтобы в их пределах зародилась сложная цивилизация. Тем не менее остаются еще 194 звезды типа G (категория Солнца) и 189, которые лишь немного теплее или прохладнее.

Пока экспертам известно, что у 7 из этих звезд есть каменистые планеты, вращающиеся вокруг них, но объем данных, собираемых спутником TESS, быстро растет.

Ближайшая известная планета, соответствующая критериям Кальтенеггера и Фахерти, — Росс 128 b, которая находится всего в 11 световых годах от нас. Росс 128 b не видно с Земли, специалисты обнаружили ее с помощью других методов, и Земля также вероятно не видна с Росс 128 b. Однако более 3000 лет, закончившихся 900 лет назад, наша планета была видна с Росс 128 b.

Любые внеземные астрономы, живущие там, могли бы заметить падение яркости Солнца и определить присутствие мира, немного меньшего, чем их собственный, с температурой, подходящей для жидкой воды. Более того, с оборудованием не намного более совершенным, чем наше, они также могли бы обнаружить признаки жизни в атмосфере Земли.

Две планеты вокруг звезды Тигардена (12,5 световых лет) в настоящее время не могут наблюдать прохождение Земля, но они смогут сделать это всего через 29 лет. Помимо этого, семипланетная система Trappist-1 в 45 световых лет от нас будет расположена так, чтобы увидеть прохождение Земли через 1642 года.

В рамках своего исследования команда также изучила, какие звезды смогут обнаруживать техносигнатуры - техногенное излучение, испускаемое от Земли. Специалисты впервые начали передавать радиоволны в космос всего около 100 лет назад, а это значит, что вокруг нас есть радиус примерно в 100 световых лет, из которого эти сигналы можно было обнаружить.