Далекі спостерігачі. Інопланетяни з сусідніх світів можуть знати про наше існування, — вчені

У новому дослідженні астрономи склали список найближчих зоряних систем, в яких цікаві позаземні мешканці могли б відстежувати життя на Землі.

За останнє десятиліття вчені відкрили тисячі екзопланет (планет, що обертаються навколо зірок, відмінних від Сонця), кілька з яких потенційно можуть бути заселені, пише IFLS.

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У своєму новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, астрономи ідентифікували в нашому галактичному районі екзопланети, чиї теоретичні мешканці могли б побачити Землю, що проходить перед Сонцем, і визнати її придатність для життя.

Але які шанси, що інопланетяни з аналогічним технологічним рівнем знають, що ми знаходимося тут?

Професор Корнельського університету Ліза Кальтенеггер вважає, що якщо вони не знаходяться досить близько, щоб виявити наші радіосигнали, відповідь буде явно невтішною. Однак є і найкраща перспектива, яка полягає у тому, що вони, принаймні, можуть знати про те, що Земля здатна підтримувати життя.

"Ми хотіли дізнатися, які зірки мають вигідну точку огляду для спостережень за Землею, оскільки вона блокує сонячне світло", — сказала Кальтенеггер.

Незважаючи на те, що для виявлення екзопланет використовувалося кілька методів, дотепер найбільш успішними були пошуки падіння яскравості, коли планета проходить через поверхню своєї зірки.

Однак в астрономічного транзиту (проходження) є обмеження, які полягають у тому, що ми можемо бачити тільки планети, орбітальна площина яких відповідним чином збігається з нашим місцем розташування.

Кальтенеггер і доктор Джекі Фахерті з Американського музею природної історії спочатку шукали всі зірки в радіусі 100 парсеків (326 світлових років), розташовані так, щоб Земля проходила з їх точки зору.

Їх число склало 1402, однак Кальтенеггер зазначила, що зірки рухаються в нашому динамічному космосі, тому ця вигідна точка огляду спочатку отримується, а потім втрачається.

Також вчені використовували дані космічної обсерваторії Gaia про рух зірок, щоб додати всі ті, які могли спостерігати транзит Землі за останні 5000 років (або будуть у найближчі 5000 років), в результаті чого загальна кількість склала 2034.

Більшість з цих зірок є червоними карликами М-типу, чиї перспективи на існування життя знаходяться під великим питанням. Ще 14 відносяться до зірок типу А або В, тривалість життя яких занадто коротка, щоб у їх межах зародилася складна цивілізація. Проте залишаються ще 194 зірки типу G (категорія Сонця) і 189, які лише трохи тепліше або прохолодніше.

Поки експертам відомо, що у 7 з цих зірок є кам'янисті планети, що обертаються навколо них, але обсяг даних, що збираються супутником TESS, швидко зростає.

Найближча відома планета, відповідна критеріям Кальтенеггер і Фахерті, — Росс 128 b, яка знаходиться всього за 11 світлових роках від нас. Росс 128 b не видно з Землі, фахівці виявили її за допомогою інших методів, і Землю також імовірно не видно, хоч я знаю з Росс 128 b. Однак більше 3000 років, що закінчилися 900 років тому, наша планета була видна з Росс 128 b.

Будь-які позаземні астрономи, які живуть там, могли б помітити падіння яскравості Сонця і визначити присутність світу, трохи меншого, ніж їх власний, з температурою, що підходить для рідкої води. Більше того, з обладнанням не набагато досконалішим, ніж наше, вони також могли б виявити ознаки життя в атмосфері Землі.

Дві планети навколо зірки Тігарден (12,5 світлових років) зараз не можуть спостерігати проходження Земля, але вони зможуть зробити це всього через 29 років. Крім цього, семипланетна система Trappist-1 за 45 світлових років від нас буде розташована так, щоб побачити проходження Землі через 1642 роки.

У межах свого дослідження команда також вивчила, які зірки зможуть виявляти техносигнатури — техногенне випромінювання, що випускається від Землі. Фахівці вперше почали передавати радіохвилі в космос всього близько 100 років тому, а це означає, що навколо нас є радіус приблизно 100 світлових років, з якого ці сигнали можна було виявити.