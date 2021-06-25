Астрономы обнаружили гигантскую “руку”, которая тянется на 150 световых лет сквозь космос

“Рука" возникла в результате гибели массивной звезды из-за взрыва сверхновой.

Огромная призрачная рука тянется сквозь глубины космоса, ее тонкие пальцы прижимаются к светящемуся облаку. Это звучит как научная фантастика, но это вполне реально, как показывают фотографии, сделанные космической рентгеновской обсерваторией Чандра, сообщает Space

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"Рука" возникла в результате гибели массивной звезды из-за взрыва сверхновой, оставившего после себя быстро вращающийся сверхплотный звездный труп, известный как пульсар, говорят ученые.

Этот пульсар создал вокруг себя пузырь из энергичных частиц, который в сочетании с обломками, оставшимися после взрыва сверхновой, создал структуру, похожую на руку, протяженность которой составляет 150 световых лет. Тем временем светящаяся структура, к которой она стремится, — это гигантское газовое облако, известное как RCW 89.

Остаток сверхновой в центре руки, получивший название MSH 15-52, находится примерно в 17 000 световых лет от Земли. Астрономы считают, что свет от взрыва достиг нас около 1700 лет назад, что сделало MSH 15-52 одним из самых молодых остатков сверхновой, известных в нашей галактике Млечный Путь.

Исследование показало, что взрывная волна сверхновой, которая лежит у кончиков пальцев руки, распространяется со скоростью около 14,5 миллиона километров в час, а вещество, находящиеся ближе к ладони, движется даже быстрее, более 17,7 км/ч.

"Хотя это поразительно высокие скорости, на самом деле они представляют собой замедление остатка сверхновой. Чтобы достичь самого дальнего края RCW 89, вещество должно перемещаться в среднем со скоростью почти 48,2 миллиона км/ч", — говорят астрономы.

"Эта разница в скорости означает, что вещество прошло через газовую полость с низкой плотностью, а затем значительно замедлилось из-за попадания в RCW 89", — говорят ученые.

Мертвая звезда, вероятно, создала такую ​​полость незадолго до взрыва, когда она потеряла большую часть своего внешнего водородного слоя, говорят исследователи.

Космическая рентгеновская обсерватория Чандра наблюдает за космосом с помощью рентгеновских лучей более двух десятилетий. Телескоп был запущен на околоземную орбиту на борту космического шаттла "Колумбия" в июле 1999 года.

Чандра — одна из четырех "Больших обсерваторий" NASA, запущенных в период с 1990 по 2003 год. Остальные — это космический телескоп Хаббл, который остается активным сегодня (хотя он временно вышел из строя); обсерватория Комптон, запущенная в 1991 году и завершившая свою миссию в 2000-м; и космический телескоп Spitzer, который был запущен в 2003 году и был выведен из эксплуатации в прошлом году.