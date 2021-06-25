Астрономи зафіксували гігантську "руку", яка тягнеться на 150 світлових років крізь космос

"Рука" виникла внаслідок загибелі масивної зірки через вибух наднової.

Величезна примарна рука тягнеться крізь глибини космосу, її тонкі пальці притискаються до хмари, що світиться. Це звучить як наукова фантастика, але це цілком реально, як показують фотографії, зроблені космічною рентгенівською обсерваторією Чандра, повідомляє Space.

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"Рука" виникла внаслідок загибелі масивної зірки через вибух наднової, який залишив після себе надщільний зоряний труп, що швидко обертається, відомий як пульсар, кажуть вчені.

Цей пульсар створив навколо себе міхур з енергійних частинок, який в поєднанні з уламками, що залишилися після вибуху наднової, створив структуру, схожу на руку, протяжність якої становить 150 світлових років. Тим часом структура, що світиться, до якої вона рухається, — це гігантська газова хмара, відома як RCW 89.

Залишок наднової в центрі руки, який отримав назву MSH 15-52, знаходиться приблизно в 17 000 світлових років від Землі. Астрономи вважають, що світло від вибуху досягло нас майже 1 700 років тому, що зробило MSH 15-52 одним із наймолодших залишків наднової, відомих у нашій галактиці Чумацький Шлях.

Дослідження показало, що вибухова хвиля наднової, яка лежить біля кінчиків пальців руки, поширюється зі швидкістю приблизно 14,5 мільйонів кілометрів на годину, а речовина, що знаходиться ближче до долоні, рухається навіть швидше, більш 17,7 км/год.

"Хоча це разюче високі швидкості, насправді вони являють собою уповільнення залишку наднової. Щоб досягти найдальшого краю RCW 89, речовина повинна переміщатися здебільшого зі швидкістю майже 48,2 мільйонів км/год", — кажуть астрономи.

"Ця різниця в швидкості означає, що речовина пройшла через газову порожнину з низькою щільністю, а потім значно сповільнилася через потрапляння в RCW 89", — говорять вчені.

Мертва зірка, ймовірно, створила таку порожнину незадовго до вибуху, коли вона втратила більшу частину свого зовнішнього водневого шару, кажуть дослідники.

Космічна рентгенівська обсерваторія Чандра спостерігає за космосом за допомогою рентгенівських променів понад два десятиліття. Телескоп був запущений на навколоземну орбіту на борту космічного шаттла "Колумбія" у липні 1999 року.

Чандра — одна з чотирьох "Великих обсерваторій" NASA, запущених у період із 1990 по 2003 рік. Решта — це космічний телескоп Габбл, який залишається активним сьогодні (хоча він тимчасово вийшов із ладу); обсерваторія Комптон, запущена в 1991 році та яка завершила свою місію в 2000-му; і космічний телескоп Spitzer, який був запущений в 2003 році й був виведений з експлуатації в минулому році.