Еще больше, еще вкуснее. Ученые представили новую технологию для генной модификации растений

Исследователи создали новую систему CRISPR 3.0 для высокоэффективной активации генов у растений.

В новом исследовании, Ипин Ци, доцент кафедры растениеводства в Университете Мэриленда, представляет новую и улучшенную систему CRISPR 3.0 для растений, уделяя особое внимание активации генов вместо традиционного редактирования генов, сообщает Phys.org

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Cистема CRISPR третьего поколения ориентирована на активацию мультиплексных генов, что означает, что она может усилить функцию нескольких генов одновременно. По словам исследователей, эта система может похвастаться в четыре-шесть раз большей активационной способностью по сравнению с современной технологией CRISPR, демонстрируя высокую точность и эффективность в семи генах одновременно. Хотя CRISPR чаще известна своими возможностями редактирования генов, которая может отключать нежелательные гены, активация генов для усиления функциональности имеет важное значение для создания лучших растений и сельскохозяйственных культур в будущем.

"Хотя в моей лаборатории и раньше создавали системы для одновременного редактирования генов, редактирование в основном связано с потерей функции улучшения урожая", — говорит Ци. "Но, если подумать, эта стратегия конечна, потому что нет бесконечных генов, которые можно было бы отключить и все равно получить что-то ценное. По логике, это очень ограниченный способ создания лучших качеств, потому как растение возможно, уже прошло стадию развития, чтобы иметь особенности, которые просто нуждаются в усилении. С помощью активации вы действительно можете улучшить или расширить существующие функциональные возможности, даже создать новые функции. Вместо того, чтобы отключать, вы можете воспользоваться функциональностью уже заложенной в геноме, и улучшить то, что полезно".

Ци и его команда проверили систему CRISPR 3.0 на рисе, помидорах и Резуховидке Таля (наиболее популярных лабораторных видах растений). Исследование показало, что можно одновременно активировать многие виды генов, в том числе более быстрое цветение, чтобы ускорить процесс разведения. "Но это лишь одно из многих преимуществ мультиплексной активации", — говорит Ци.

"Наличие гораздо более рационального процесса мультиплексной активации может обеспечить значительный прорыв. Например, мы надеемся использовать эту технологию для более эффективного и действенного скрининга генома на наличие генов, которые могут помочь в борьбе с изменением климата и глобальным голодом. Мы можем проектировать, адаптировать и отслеживать активацию генов с помощью новой системы для выявления важных генов, и это будет очень полезно для растениеводства", — говорит ученый.

Поскольку CRISPR обычно рассматривается как "молекулярные ножницы", которые могут разрезать ДНК, эта система активации использует деактивированный CRISPR-Cas9, который может только объединять. Без возможности разрезания система может сосредоточиться на привлечении белков активации для конкретных представляющих интерес генов путем присоединения к определенным сегментам ДНК.

Ци также протестировал свой вариант CRISPR-Cas9, который значительно расширяет круг объектов для активации, а также деактивированную форму своей недавней системы CRISPR-Cas12b, чтобы продемонстрировать универсальность в системах CRISPR.

"Люди всегда говорят о том, что у людей есть потенциал, если вы можете развивать их природные таланты", — говорит Ци. "Эта технология меня интересует, потому что мы продвигаем то же самое в отношении растений — как вы можете раскрыть их потенциал, чтобы помочь растениям лучше использовать их естественные способности? Это то, что может сделать мультиплексная активация генов, и это дает нам так много новых возможностей для селекции и улучшения сельскохозяйственных культур".

CRISPR (от англ. clustered regularly interspaced short palindromic repeats -короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами) -особые локусы бактерий и архей, состоящие из прямых повторяющихся последовательностей, которые разделены уникальными последовательностями (спейсерами). Спейсеры заимствуются из чужеродных генетических элементов, с которыми сталкивалась клетка (бактериофагов, плазмид). Использование методик CRISPR-Cas для направленного редактирования геномов является перспективным направлением в современной генной инженерии.

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