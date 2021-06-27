Новый вид. В Китае обнаружили череп неизвестного науке древнего "человека-дракона"

Массивный человеческий череп, найденный в Китае, заставляет ученых переосмыслить эволюцию человека.

Череп "Человека-дракона" представляет новую ветвь генеалогического древа, более тесно связанную с современными людьми, чем с неандертальцами, сообщает The Guardian

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Открытие огромного черепа, который был спрятан в китайском колодце почти 90 лет назад, заставило ученых переписать историю эволюции человека.

Анализ останков выявил новую ветвь генеалогического древа человека, которая указывает на ранее неизвестную группу, более тесно связанную с современными людьми, чем с неандертальцами.

Необычный череп, по мнению китайских ученых, принадлежит новому виду человека, который они назвали Homo longi или "Человек-дракон", хотя другие эксперты более осторожно относятся к такому названию.

"Я думаю, что это одна из самых важных находок за последние 50 лет", — говорит профессор Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне. "Это прекрасно сохранившийся череп".

По словам ученых, первоначально череп обнаружили в 1933 году китайские рабочие, строившие мост через реку Сунгари в Харбине, в самой северной провинции Китая, Хэйлунцзян, во время японской оккупации. Чтобы череп не попал в руки японцев, его спрятали в заброшенном колодце. О странном черепе стало известно только в 2018 году, когда человек, который спрятал его, рассказал об этом своему внуку незадолго до своей смерти.

Международная группа ученых под руководством профессора Цян Цзи из Университета Хэбэй Гео в Китае выяснила, что черепу не менее 146 000 лет. Череп имеет уникальное сочетание примитивных и более современных черт, в частности, лицо, больше напоминающее лицо Homo sapiens. Остался даже один огромный коренной зуб.

Череп, который имеет длину 23 см и ширину более 15 см, значительно больше, чем у современного человека, и имеет достаточно места — 1420 мл для современного человеческого мозга. Под толстой надбровной дугой на лице большие квадратные глазницы. "У этого парня была огромная голова", — говорит Стрингер.

Ученые полагают, что череп принадлежал 50-летнему мужчине, который представлял собой впечатляющий "экземпляр" в физическом плане. Его широкий, выпуклый нос позволял ему вдыхать огромные объемы воздуха, что указывает на энергичный образ жизни, в то время как огромный размер помог бы ему пережить очень холодные зимы в этом регионе. "Homo longi был крепкого телосложения, очень сильный человек", — говорит профессор Сиджун Ни, палеоантрополог из Хэбэй Гео. "Трудно оценить его рост, но массивная голова должна соответствовать росту, превышающему средний рост современного человека".

Чтобы выяснить, какое место занимает харбинский человек в истории человечества, ученые загрузили результаты исследований черепа и 95 других черепов в компьютер, и программа составила наиболее вероятное генеалогическое древо. К удивлению ученых, харбинский череп и несколько других черепов из Китая сформировали новую генеалогическую ветвь, более близкую к современным людям, чем к неандертальцам.

[ + – ] Так, по мнению ученых, мог выглядеть Человек-дракон. Художественная иллюстрация. Фото: The Guardian

Китайские исследователи полагают, что харбинский череп можно отнести к новому виду человека, но Стрингер в этом не уверен. Он считает, что череп похож на другой, найденный в округе Дали в Китае в 1978 году.

"Я предпочитаю называть это Homo daliensis, но это не имеет большого значения", — говорит Стрингер. "Важно то, что третья генеалогическая линия более поздних людей отделена и от неандертальцев, и от Homo sapiens", — говорит ученый.

Стрингер полагает, что харбинский череп — это череп Денисовского человека, представителя группы вымерших людей, известной в основном по ДНК и фрагментам костей, найденным в Сибири. "Конечно, этот экземпляр мог быть денисовцем, но надо быть осторожными в суждениях. Нам нужен гораздо более полный скелетный материал денисовских людей наряду с ДНК", — говорит Стрингер.

Профессор Джон Хоукс, палеоантрополог из Университета Висконсин-Мэдисон, говорит, что идея о новом виде людей является "провокационным заявлением", потому что черепа могут выглядеть одинаково даже среди дальних родственников. Он добавил, что версия о принадлежности черепа Денисовскому человеку "неплохая гипотеза", хотя новое название вида ему не понравилось. "Я думаю, что это плохой момент для науки — называть новые виды среди людей с большим мозгом, которые скрещивались друг с другом", — говорит он. "Мы постоянно обнаруживаем, что различия во внешности не имели большого значения для этих древних людей, когда дело доходило до размножения".

Марк Маслин из Калифорнийского университета говорит: "Прекрасно сохранившийся человеческий череп в Харбине добавляет еще больше доказательств того, что эволюция человека была не простым эволюционным деревом, а густым переплетенным кустом. Теперь мы знаем, что одновременно с появлением нашего собственного вида существовало до 10 различных видов гомининов".

"Генетический анализ показывает, что эти виды взаимодействовали и скрещивались — наша собственная генетика содержит наследие многих из них. Несмотря на все это разнообразие, новая версия Homo sapiens появилась в Африке около 60 000 лет назад, которая явно превзошла и даже вытеснила другие близкородственные виды, в результате чего они вымерли. Мы можем узнать об их существовании только путем тщательного поиска и анализа их останков, таких как харбинский череп", — говорит Маслин.

Напоминаем, что ученые обнаружили в Израиле окаменелые останки странного неандертальца. Ученые спорят кто это – представитель первых неандертальцев на Ближнем Востоке или неизвестный предок неандертальцев.