Новий вид. У Китаї виявили череп невідомого науці стародавньої "людини-дракона"

Масивний людський череп, знайдений в Китаї, змушує вчених переосмислити еволюцію людини.

Череп "Людини-дракона" представляє нову гілку генеалогічного дерева, більш тісно пов'язану з сучасними людьми, ніж з неандертальцями, повідомляє The Guardian

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Відкриття величезного черепа, який був захований в китайському колодязі майже 90 років тому, змусило вчених переписати історію еволюції людини.

Аналіз останків виявив нову гілку генеалогічного дерева людини, яка вказує на раніше невідому групу, більш тісно пов'язану з сучасними людьми, ніж з неандертальцями.

Незвичайний череп, на думку китайських вчених, належить новому виду людини, який вони назвали Homo longi або "Людина-дракон", хоча інші експерти більш обережно ставляться до такої назви.

"Я думаю, що це одна з найважливіших знахідок за останні 50 років", — говорить професор Кріс Стрінгер з Музею природної історії в Лондоні. "Це прекрасно збережений череп".

За словами вчених, спочатку череп виявили в 1933 році китайські робітники, що будували міст через річку Сунгарі в Харбіні, в північній провінції Китаю, Хейлунцзян, під час японської окупації. Щоб череп не потрапив в руки японців, його сховали в покинутому колодязі. Про дивну череп стало відомо тільки в 2018 році, коли людина, яка сховав його, розповів про це своєму онукові незадовго до своєї смерті.

Міжнародна група вчених під керівництвом професора Цян Цзи з Університету Хебей Гео в Китаї з'ясувала, що черепу не менше 146 000 років. Череп має унікальне поєднання примітивних і більш сучасних рис, зокрема, особа, більше нагадує обличчя Homo sapiens. Залишився навіть один величезний корінний зуб.

Череп, який має довжину 23 см і завширшки понад 15 см, значно більше, ніж у сучасної людини, і має достатньо місця — 1420 мл для сучасного людського мозку. Під товстою надбрівною дугою на обличчі великі квадратні очниці. "У цього хлопця була величезна голова", — говорить Стрінгер.

Вчені вважають, що череп належав 50-річному чоловікові, який представляв собою вражаючий "екземпляр" в фізичному плані. Його широкий, опуклий ніс дозволяв йому вдихати величезні об'єми повітря, що вказує на енергійний спосіб життя, в той час як величезний розмір допоміг би йому пережити дуже холодні зими в цьому регіоні. "Homo longi був міцної статури, дуже сильна людина", — говорить професор Сіджун Ні, палеоантрополог з Хебей Гео. "Важко оцінити його зростання, але масивна голова повинна відповідати зросту, перевищує середнє зростання сучасної людини".

Щоб з'ясувати, яке місце займає харбінська людина в історії людства, вчені завантажили результати досліджень черепа і 95 інших черепів в комп'ютер, і програма склала найбільш ймовірне генеалогічне дерево. На подив учених, харбінський череп і кілька інших черепів з Китаю сформували нову генеалогічну гілку, ближчу до сучасних людей, ніж до неандертальців.

[ + – ] Так, на думку вчених, міг виглядати Людина-дракон. Художня ілюстрація. Фото: The Guardian

Китайські дослідники вважають, що харбінський череп можна віднести до нового виду людини, але Стрінгер в цьому не впевнений. Він вважає, що череп схожий на інший, знайдений в окрузі Далі в Китаї в 1978 році.

"Я вважаю за краще називати це Homo daliensis, але це не має великого значення", — говорить Стрінгер. "Важливо те, що третя генеалогічна лінія більш пізніх людей відокремлена і від неандертальців, і від Homo sapiens", — говорить учений.

Стрінгер вважає, що харбінський череп — це череп Денисовської людини, представника групи вимерлих людей, відомої в основному по ДНК і фрагментами кісток, знайдених в Сибіру. "Звичайно, цей екземпляр міг бути денисовцем, але треба бути обережними в судженнях. Нам потрібен набагато більш повний кістковий матеріал Денисовських людей поряд з ДНК", — говорить Стрінгер.

Професор Джон Хоукс, палеоантрополог з Університету Вісконсін-Медісон, каже, що ідея про новий вид людей є "провокаційною заявою", тому що черепа можуть виглядати однаково навіть серед далеких родичів. Він додав, що версія про приналежність черепа Денисовській людині "непогана гіпотеза", хоча нова назва виду йому не сподобалося. "Я думаю, що це поганий момент для науки — називати нові види серед людей з великим мозком, які схрещувалися один з одним", — говорить він. "Ми постійно виявляємо, що відмінності в зовнішності не мали великого значення для цих давніх людей, коли справа доходила до розмноження".

Марк Маслин з Каліфорнійського університету говорить: "Прекрасно збережений людський череп в Харбіні додає ще більше доказів того, що еволюція людини була не простою еволюційним деревом, а густим переплетеним кущем. Тепер ми знаємо, що одночасно з появою нашого власного виду існувало до 10 різних видів гомінін ".

"Генетичний аналіз показує, що ці види взаємодіяли і схрещувалися — наша власна генетика містить спадщина багатьох з них. Незважаючи на все це різноманітність, нова версія Homo sapiens з'явився в Африці близько 60 000 років тому, яка явно перевершила і навіть витіснила інші близькоспоріднені види, в результаті чого вони вимерли. Ми можемо дізнатися про їхнє існування тільки шляхом ретельного пошуку і аналізу їх останків, таких як харбінський череп ", — говорить Маслин.

Нагадуємо, що вчені виявили в Ізраїлі скам'янілі останки дивного неандертальця. Вчені сперечаються хто це — представник перших неандертальців на Близькому Сході або невідомий предок неандертальців.