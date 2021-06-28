Вторая по мощности в мире: Китай запустил рекордно крупную ГЭС "Байхэтань"

Полностью сдать в эксплуатацию "Байхэтань", на которой установлен первый и единственный в мире лопастной генератор мощностью в миллион КВт, планируют в 2022 году.

В Китае объявили о вводе в эксплуатацию первой партии энергоблоков на ГЭС "Байхэтань", при создании которой использовали современные технологии, передает Reuters.

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Суточная выработка гидроэлектростанции, расположенной на юго-западе Китая, после ввода в эксплуатацию всех 16 генераторов удовлетворит годовой спрос на электроэнергию для 500 тысяч человек.

Пробная эксплуатация ограничена генераторами 1 и 14, которые будут официально введены в эксплуатацию после 72-часового испытания, а полностью сдать в эксплуатацию ГЭС "Байхэтань" планируют в 2022 году.

[ + – ] Общая установленная мощность "Байхэтань" составит 16 млн КВт Фото: nasdaq.com

Общая установленная мощность "Байхэтань" составит 16 млн КВт, а ежегодно ГЭС будет вырабатывать до 62 млрд КВт/ч электроэнергии. Это сделает станцию второй по мощности в мире. На первом месте — китайская ГЭС "Три ущелья" в провинции Хубэй, где выработка в 2020 году составила 103,1 млрд КВт/ч электричества — это мировой рекорд генерации энергии на отдельно взятой гидроэлектростанции.

Отдельно отмечается, что запуск ГЭС "Байхэтань" позволит сократить ежегодные эмиссии углекислого газа в Поднебесной на 51,6 млн тонн.

Ранее Фокус сообщал, что наводнение в Китае угрожает плотине крупнейшей в мире ГЭС "Три ущелья". Уровень воды у плотины поднялся до рекордной отметки за все время ее существования, а потери составили около $26 млрд.

Также Фокус в своей статье писал, как строительство плотины на Ниле может уничтожить Египет и Судан.