Друга за потужністю у світі: Китай запустив рекордно велику ГЕС "Байхетань"

Повністю здати в експлуатацію "Байхетань", на якій встановлено перший і єдиний в світі лопасний генератор потужністю в мільйон КВт, планують у 2022 році.

У Китаї оголосили про введення в експлуатацію першої партії енергоблоків на ГЕС "Байхетань", при створенні якої використовували сучасні технології, передає Reuters.

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Добове вироблення гідроелектростанції, розташованої на південно-заході Китаю, після введення в експлуатацію всіх 16 генераторів задовольнить річний попит на електроенергію для 500 тисяч осіб.

Пробна експлуатація обмежена генераторами 1 і 14, які будуть офіційно введені в експлуатацію після 72-годинного випробування, а повністю здати в експлуатацію ГЕС "Байхетань" планують у 2022 році.

[ + – ] Загальна встановлена потужність "Байхетань" складе 16 млн КВт Фото: nasdaq.com

Загальна встановлена потужність "Байхетань" складе 16 млн КВт, а щорічно ГЕС вироблятиме до 62 млрд КВт/год електроенергії. Це зробить станцію другий за потужністю в світі. На першому місці — китайська ГЕС "Три ущелини" в провінції Хубей, де вироблення в 2020 році склала 103,1 млрд КВт/год електрики — це світовий рекорд генерації енергії на окремо взятій гідроелектростанції.

Окремо наголошується, що запуск ГЕС "Байхетань" дозволить скоротити щорічні емісії вуглекислого газу в Піднебесній на 51,6 млн тонн.

Раніше Фокус повідомляв, що повінь в Китаї загрожує греблі найбільшої в світі ГЕС "Три ущелини". Рівень води біля греблі піднявся до рекордної позначки за весь час її існування, а втрати склали близько $ 26 млрд.

Також Фокус в своїй статті писав, як будівництво греблі на Нілі може знищити Єгипет і Судан.