Рот на замок! Ученые создали устройство для похудения, которое крепится на зубах

За две недели исследований участники потеряли более 6 кг каждый. Когда это устройство появится в продаже и сколько будет стоить, пока неизвестно.

Исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии создали девайс, который, по их мнению, поможет решить проблему с ожирением путем "калибровки" пищи, попадающей в рот человека. О своем изобретении под названием DentalSlim Diet Control они рассказали в British Dental Journal.

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Устройство для похудания, которое использует магниты и фиксирующие болты, чтобы сжимать зубы вместе, устанавливается стоматологом на верхние и нижние задние зубы. Он позволяет пользователю открывать рот только примерно на 2 мм, ограничивая его жидкой диетой, но не препятствуя речи или, что более важно, дыханию.

Таким способом регулируется употребление твердой пищи, которая часто противопоказана при строгой диете.

Создатели описывают девайс как "неинвазивный", даже несмотря на то, что для этого требуются "запирающие болты, изготовленные на заказ", зажатые во рту.

По словам экспертов, во время испытаний устройства участники потеряли в среднем чуть больше 6 кг за две недели, что мотивировало их продолжить носить DentalSlim. Все они описали устройство как "терпимое". Однако с тех пор конструкция была улучшена и уменьшена в размерах.

Ведущий исследователь, профессор Пол Брантон считает, что устройство станет эффективным, безопасным и доступным инструментом для людей, борющихся с ожирением.

[ + – ] Профессор Пол Брантон, руководивший исследованиями Фото: otago.ac.nz

"Основным препятствием для людей на пути к успешной потере веса является соблюдение правил, и это помогает им выработать новые привычки, позволяя им соблюдать низкокалорийную диету в течение определенного периода времени. Это действительно запускает процесс. Это неинвазивная, обратимая, экономичная и привлекательная альтернатива хирургическим процедурам. Дело в том, что с этим устройством нет никаких неблагоприятных последствий", – подчеркнул он.

Ученые отмечают, что этот инструмент пригодится тем, кому нужно похудеть перед операцией, а также пациентам с диабетом, у которых потеря веса может вызвать ремиссию. Они также уверены, что придуманное ими устройство – лучшая альтернатива дорогостоящей операции по снижению веса, которая стоит тысячи долларов. Брантон указал еще на один момент: хирургическое вмешательство может помочь при патологическом ожирении, но на него нельзя полагаться в борьбе с глобальной эпидемией ожирения.

DentalSlim Diet Control может быть разблокирован пользователем в случае возникновения чрезвычайной ситуации, и его можно повторно устанавливать и снимать. Сколько будет стоить такой гаджет и когда он появится на рынке, его создатели пока не сообщают.

О том, что проблема ожирения остается очень острой, свидетельствуют недавние исследования. Они показали, что 1,9 миллиарда взрослых во всем мире имеют избыточный вес По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за избыточного веса или ожирения ежегодно умирает около 2,8 миллиона человек. Также предполагается, что к 2030 году около 57% взрослого населения мира будут иметь избыточный вес или ожирение.

Напомним, в Великобритании решили запретить рекламу еды, вызывающей нездоровый набор веса. Сейчас 2/3 взрослых британцев имеют избыточный вес, а каждый третий ученик старшей школы страдает ожирением.