Рот на замок! Вчені створили пристрій для схуднення, що кріпиться на зубах

За два тижні досліджень учасники втратили понад 6 кг кожен. Коли цей пристрій з'явиться у продажу і скільки коштуватиме, поки що невідомо.

Дослідники з Університету Отаго в Новій Зеландії створили девайс, який, на їхню думку, допоможе вирішити проблему з ожирінням шляхом "калібрування" їжі, що потрапляє до рота людини. Про свій винахід під назвою DentalSlim Diet Control вони розповіли в British Dental Journal.

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Пристрій для схуднення, який використовує магніти і фіксуючі болти, щоб стискати зуби разом, встановлюється стоматологом на верхні і нижні задні зуби. Він дозволяє користувачеві відкривати рот тільки приблизно на 2 мм, обмежуючи його рідкою дієтою, але не перешкоджаючи здатності говорити або, що більш важливо, диханню.

Таким способом регулюється вживання твердої їжі, яка часто протипоказана при суворій дієті.

Виробник описує девайс як "неінвазивний", навіть незважаючи на те, що для цього потрібні "замикаючі болти, виготовлені на замовлення", затиснуті в роті.

За словами експертів, під час випробувань пристрою учасники втратили в середньому трохи більше 6 кг за два тижні кожен, що мотивувало їх продовжити носити DentalSlim. Всі вони описали пристрій як "терпимий". Однак відтоді конструкція була поліпшена і зменшена в розмірах.

Провідний дослідник, професор Пол Брантон вважає, що пристрій стане ефективним, безпечним і доступним інструментом для людей, які борються з ожирінням.

[ + – ] Професор Пол Брантон, який керував дослідженнями Фото: otago.ac.nz

"Основною перешкодою для людей на шляху до успішної втрати ваги є дотримання правил, і це допомагає їм виробити нові звички, дозволяючи їм дотримуватися низькокалорійної дієти протягом певного періоду часу. Це дійсно запускає процес. Це неінвазивна, оборотна, економічна і приваблива альтернатива хірургічним процедурам. Справа в тому, що з цим пристроєм немає ніяких несприятливих наслідків", – підкреслив він.

Вчені відзначають, що цей інструмент стане в нагоді тим, кому потрібно схуднути перед операцією, а також пацієнтам з діабетом, у яких втрата ваги може викликати ремісію. Вони також упевнені, що придуманий ними пристрій – найкраща альтернатива дорогій операції зі зниження ваги, яка коштує тисячі доларів. Брантон вказав ще на один момент: хірургічне втручання може допомогти при патологічному ожирінні, але на нього не можна покладатися в боротьбі з глобальною епідемією ожиріння.

DentalSlim Diet Control може бути розблокований користувачем в разі виникнення надзвичайної ситуації, і його можна повторно встановлювати і знімати. Скільки коштуватиме такий гаджет і коли він з'явиться на ринку, його творці поки не повідомляють.

Про те, що проблема ожиріння залишається дуже гострою, свідчать недавні дослідження. Вони показали, що 1,9 мільярда дорослих у всьому світі мають надмірну вагу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через це щорічно вмирає близько 2,8 мільйона чоловік. Також передбачається, що до 2030 року близько 57% дорослого населення світу матимуть надмірну вагу або ожиріння.

Нагадаємо, в Великобританії вирішили заборонити рекламу їжі, що викликає нездоровий набір ваги. Зараз 2/3 дорослих британців мають надлишкову вагу, а кожен третій учень старшої школи страждає від ожиріння.