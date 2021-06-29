Удивительное зрелище. NASA показало на фото, как МКС пересекает Солнце (фото)

Фотограф НАСА запечатлел момент, когда Международная космическая станция пересекла Солнце.

В серии фотографий фотограф NASA Джоэл Ковски запечатлел солнечный транзит станции, так называется это событие, когда астронавты Томас Песке из Европейского космического агентства и Шейн Кимбро из NASA работали снаружи, чтобы установить новую развертываемую солнечную батарею (iROSA) на орбитальной станции. NASA объединило изображения в покадровую мозаику, сообщает Space.com

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Мозаичное изображение представляет собой композицию из семи последовательных кадров, сделанных из Неллисфорда, штат Вирджиния, когда космическая станция прошла между Землей и Солнцем со скоростью примерно 29 000 км в час.

Фото: NASA

NASA также опубликовало в Твиттере GIF-версию движения МКС.

Транзит Солнца не является чем-то необычным для станции, которая совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут. Но правильно подобрать время и настроить оборудование для хорошего ракурса удаётся редко.

Фото: NASA

Шестичасовой и 45-минутный выход в открытый космос стал третьим для Песке и Кимбро менее чем за две недели, поскольку они завершили работу по улучшению энергосистем космической станции. Панель iROSA стала второй из шести новых панелей, установленных на станции.

В настоящее время на борту космической станции находятся семь астронавтов. Помимо Песке и Кимбро, на борту проживают астронавты NASA Меган МакАртур и Марк Ванде Хей, вместе с японцем Акихико Хошиде и российскими космонавтами Петром Дубровым и Олегом Новицким.