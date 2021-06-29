Дивовижне видовище. NASA показало на фото, як МКС перетинає Сонце (фото)

Фотограф НАСА зафіксував момент, коли Міжнародна космічна станція перетнула Сонце.

У серії фотографій фотограф NASA Джоел Ковськи зобразив сонячний транзит станції, так називається ця подія, коли астронавти Томас Песке з Європейського космічного агентства і Шейн Кімбро з NASA працювали зовні, щоб встановити нову сонячну батарею, що розгортається (iROSA) на орбітальній станції. NASA обʼєднало зображення в покадрову мозаїку, повідомляє Space.com.

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Мозаїчне зображення являє собою композицію із семи послідовних кадрів, зроблених із Неллісфорда, штат Вірджинія, коли космічна станція пройшла між Землею і Сонцем зі швидкістю приблизно 29 000 км на годину.

Фото: ISS

NASA також опублікувало в Твіттері GIF-версію руху МКС.

Транзит Сонця не є чимось незвичайним для станції, яка обертається навколо Землі кожні 90 хвилин. Але правильно підібрати час і налаштувати обладнання для гарного ракурсу вдається рідко.

Фото: ISS

Шестигодинний і 45-хвилинний вихід у відкритий космос став третім для Песке і Кімбро менш ніж за два тижні, оскільки вони завершили роботу з поліпшення енергосистем космічної станції. Панель iROSA стала другою із шести нових панелей, встановлених на станції.

Наразі на борту космічної станції знаходяться сім астронавтів. Крім Песке і Кімбро, на борту проживають астронавти NASA Меган МакАртур і Марк Ванді Хей, разом з японцем Акіхіко Хошіде та російськими космонавтами Петром Дубровим та Олегом Новицьким.