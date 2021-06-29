В оффлайне: YouTube построит концертный зал для 6000 зрителей (фото)

YouTube Theater начнет свою работу летом 2021 года.

Компания YouTube начала грандиозный проект — она строит концертный зал в Калифорнии (США).

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Об этом сообщает издание variety.com.

Концертный зал на 6000 мест расположится на территории спортивно-развлекательного комплекса Hollywood Park в Инглвуде, штат Калифорния, и будет называться YouTube Theater. Театр планируют открыть уже этим летом, а осенью 2022 года там запланирован ряд концертов таких групп, как Pitbull, Black Pumas, Devo, Marina and the Diamonds, Trippie Redd.

[ + – ] Рендер YouTube Theater

В концертном зале будут проходить различные мероприятия: музыкальные концерты, цирковые и игровые шоу, стендапы, соревнования по киберспорту, бизнес-конференции и мероприятия с участием креаторов YouTube.

"Театр YouTube объединит креаторов и зрителей видеохостинга, теперь они смогут встретиться в реале", — сказала Анджела Куртин, вице-президент YouTube по маркетингу бренда. "Видеоплатформа будет проводить стримы с ивентов для своей двухмиллиардной аудитории", — добавила она.

YouTube Theater — это трехэтажный закрытый зал площадью 69 189 кв.м со сценой площадью 1859 кв. м. Театр располагает также шестью ложами, холлом площадью 365 кв.м и с гардеробом, а также частным клубом премиум-класса площадью 1066 кв. м на 140 мест.

[ + – ] Рендер зала YouTube Theater

В соответствии с соглашением о правах на название, логотип зала включает значок кнопки воспроизведения YouTube, которая будет трансформироваться в видеоэкран, с которым гости смогут взаимодействовать — подключаясь к нему, они будут выводить на экран все то, что снимают на свои телефоны. В холле установят "цифровую стену", которая будет использоваться для демонстрации различного видеоконтента.

Напомним, что зимой 2021 года компания закрыла все студии Spaces из-за пандемии, поэтому все мероприятия проводились в онлайне. Студии работали с 2012 года в Берлине, Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Рио и Токио.

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