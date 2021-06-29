В офлайні: YouTube побудує концертний зал для 6000 глядачів (фото)

YouTube Theater почне свою роботу влітку 2021 року.

Компанія YouTube розпочала грандіозний проект — вона будує концертний зал у Каліфорнії (США).

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Про це повідомляє видання variety.com.

Концертний зал на 6000 місць розташується на території спортивно-розважального комплексу Hollywood Park в Інглвуді, штат Каліфорнія, і буде називатися YouTube Theater. Театр планують відкрити вже цього літа, а восени 2022 року там заплановано низку концертів таких груп, як Pitbull, Black Pumas, Devo, Marina and the Diamonds, Trippie Redd.

[ + – ] Рендер YouTube Theater

У концертному залі будуть проходити різні заходи: музичні концерти, циркові та ігрові шоу, стендапи, змагання з кіберспорту, бізнес-конференції та заходи за участю креаторів YouTube.

"Театр YouTube обʼєднає креаторів і глядачів відеохостингу, тепер вони зможуть зустрітися в реалі", — сказала Анджела Куртін, віцепрезидентка YouTube з маркетингу бренду. "Тб буде проводити стрім з івентів для своєї двохмільярдної аудиторії", — додала вона.

YouTube Theater — це триповерховий закритий зал площею 69 189 кв. м зі сценою площею 1859 кв. м. Театр має також шість лож, хол площею 365 кв. м з гардеробом, а також приватний клуб преміум-класу площею 1066 кв. м на 140 місць.

[ + – ] Рендер залу YouTube Theater

Відповідно до угоди про права на назву, логотип залу включає значок кнопки відтворення YouTube, яка буде трансформуватися на відеоекрані, з яким гості зможуть взаємодіяти — підключаючись до нього, вони будуть виводити на екран усе те, що знімають на свої телефони. У холі встановлять "цифрову стіну", яка буде використовуватися для демонстрації різного відеоконтенту.

Нагадаємо, що взимку 2021 року компанія закрила всі студії Spaces через пандемію, тому всі заходи проводилися в онлайні. Студії працювали з 2012 року в Берліні, Лондоні, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Парижі, Ріо і Токіо.

Раніше ми повідомляли про те, що тепер і в YouTube: принц Вільям і Кейт Міддлтон запустили свій відеоканал.