Последнее "ледяное пристанище" Арктики может скоро исчезнуть, - ученые

Исследование экспертов было сосредоточено на море Ванделя, где в августе 2020 года летний морской лед достиг рекордного уровня тонкости при концентрации 50%.

Регион к северу от Гренландии и островов Канадского арктического архипелага, названный последней ледяной зоной, потенциально является последним прибежищем для зависящих от льда видов в мире, который тает ускоренными темпами, пишет Earth.com.

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Новое исследование Вашингтонского университета, показывает, что эта область также может быть уязвима перед угрозой изменения климата. Исследование было сосредоточено на районе к северу от Гренландии, известном как море Ванделя.

"В настоящее время считается, что эта область может быть последним убежищем для видов, зависящих от льда. Поэтому если, как показывает наше исследование, он может быть более уязвим к изменению климата, чем предполагалось ранее, нам стоит заволноваться", — объяснил ведущий автор исследования Аксель Швайгер из Лаборатории прикладной физики.

Лед и степень его таяния важны для разных диких животных, таких как полярные медведи, моржи и тюлени. До недавнего времени море Ванделя круглый год было покрыто толстым морским льдом, обеспечивая пристанище в летнее время. Однако как и почти везде, лед в этом районе постепенно начал таять.

В августе 2020 года летний морской лед в море Ванделя достиг рекордного уровня тонкости при концентрации 50%. Исследователи использовали компьютерную модель и спутниковые снимки, чтобы выяснить причину такого тревожного уровня потери морского льда.

Они установили, что процесс частично вызван необычными ветрами, а также является частью многолетней тенденции таяния ледяного покрова из-за изменения климата.

"Зимой и весной 2020 года существовали участки более старого, более толстого льда, который дрейфовал в море Ванделя. Также в этом месте было большое количество тонкого, молодого льда, который растаял, обнажив океанские воды. Именно это и начало цикл поглощения тепловой энергии, растапливающей больше льда, несмотря на то, что толстого льда там было немного. Так что в годы, когда вы пополняете ледяной покров в этом регионе старым и более толстым льдом, это, кажется, не так сильно помогает, как ожидалось", — рассказал Швайгер.

Новое исследование поднимает серьезные вопросы о жизнеспособности последнего ледяного района, но ученые предупреждают, что сделанные здесь наблюдения могут не относиться ко всему региону.

"Мы очень мало знаем о морских млекопитающих в районе последнего льда. У нас почти нет исторических или современных данных, и реальность такова, что вопросов о будущем этих популяций гораздо больше, чем ответов", — заключила одна из соавторов исследования Кристин Лейдр.