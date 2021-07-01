Останній "крижаний притулок" Арктики може скоро зникнути, — учені

Дослідження експертів було зосереджено на морі Ванделя, де в серпні 2020 року літній морський лід досяг рекордного рівня тонкощі при концентрації 50%.

Регіон на північ від Гренландії й островів Канадського арктичного архіпелагу, названий останньою крижаною зоною, потенційно є останнім притулком для залежних від льоду видів у світі, який тане прискореними темпами, пише Earth.com.

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Нове дослідження Вашингтонського університету, показує, що це місце також може бути вразливе перед загрозою зміни клімату. Дослідження було зосереджено на районі на північ від Гренландії, відомому як море Ванделя.

"Наразі вважається, що це місце може бути останнім притулком для видів, що залежать від льоду. Тому якщо, як показує наше дослідження, він може бути більш вразливий до зміни клімату, ніж передбачалося раніше, нам варто почати хвилюватися", — пояснив провідний автор дослідження Аксель Швайгер з Лабораторії прикладної фізики.

Лід і ступінь його танення важливі для різних диких тварин, таких як полярні ведмеді, моржі і тюлені. До недавнього часу море Ванделя цілий рік було покрите товстим морським льодом, забезпечуючи притулок у літню пору. Однак, як і майже скрізь, лід у цьому районі поступово почав танути.

У серпні 2020 року літній морський лід у морі Ванделя досяг рекордного рівня тонкощі при концентрації 50%. Дослідники використовували комп'ютерну модель і супутникові знімки, щоб з'ясувати причину такого тривожного рівня втрати морського льоду.

Вони встановили, що процес частково викликаний незвичайними вітрами, а також є частиною багаторічної тенденції танення крижаного покриву через зміну клімату.

"Взимку і навесні 2020 року існували ділянки старішого, більш товстого льоду, який дрейфував у морі Ванделя. Також у цьому місці була велика кількість тонкого, молодого льоду, який розтанув, оголивши океанські води. Саме це і початок циклу поглинання теплової енергії розтоплюють більше льоду, незважаючи на те, що товстого льоду там було небагато. Тому в роки, коли ви поповнюєте крижаний покрив у цьому регіоні старою і більш товстою кригою, це, здається, не так сильно допомагає, як очікувалося", — розповів Швайгер.

Нове дослідження порушує серйозні питання про життєздатність останнього крижаного району, але вчені попереджають, що зроблені тут спостереження можуть не відноситися до всього регіону.

"Ми дуже мало знаємо про морських ссавців у районі останнього льоду. У нас майже немає історичних або сучасних даних, і реальність така, що питань про майбутнє цих популяцій набагато більше, ніж відповідей", — підсумувала одна зі співавторів дослідження Крістін Лейдр.