В тысячу раз мощнее: Google внедрит принципиально новую модель онлайн-поиска

Новая технология должна комбинировать изображения, голосовые и текстовые запросы для выдачи максимально точных результатов.

Google готовится кардинально переработать поисковую систему и сделать ее "в тысячу раз мощнее".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на представителя компании Панду Найяка.

Разработчики собираются внедрить "многозадачную унифицированную модель" онлайн-поиска (Multitask Unified Model — MUM), которая предусматривает совершенно иные принципы обработки запросов и предоставления результатов. Она распознает сразу несколько типов информации (текст, изображения, аудиозаписи и т.д.), что позволяет дать более точный ответ из множественных источников.

По словам Панду Найяка, пользователи смогут комбинировать разную информацию в запросах, например загрузить фото одежды и поинтересоваться, подходит ли она для спортивных тренировок. При этом вопрос можно вводить как текстом, так и голосом.

Сотрудники Google все еще обсуждают, как наладить эффективную работу новых функций. Панду Наньяк уверяет — первые части новой системы поиска будут запущены уже очень скоро.

"Я буду разочарован, если речь идёт о пяти годах. Я считаю, то, что мы видим в лаборатории, достаточно интересно, чтобы кое-что из этого появилось на свет как можно раньше", — отметил инженер.

[ + – ] Панду Наньяк из поисковой команды Google Фото: Business Insider

Разработчики уже использовали MUM для выдачи информации о вакцинах против COVID-19 и решения более простых задач, но в более далеком будущем поисковик сможет лучше понимать желания пользователей и сложные запросы. По словам Найяка, модель тренировали на "высококачественных" множественных данных из Интернета.

Недавно глава поискового подразделения Google Прабхакар Рагхаван привёл пример такого вопроса: "Я посетил на гору Адамс, а следующей осенью хочу покорить на гору Фудзи — что я должен сделать иначе?". Сейчас для получения ответа придется сделать несколько разных запросов, но технология должна упростить задачу, сделать результаты более точными, глубокими и релевантными.

В Google утверждают, что MUM — лишь одна из технологий, которая готовится к внедрению. Среди других выделяют алгоритм LaMDA, созданный для более "естественного" общения с искусственным интеллектом. Подобные технологии должны изменить поисковую модель до неузнаваемости.

В последнее время Google обвиняют в выдаче ссылок на сайты, связанные с компанией, что мешает изучать другие источники. Как заявил Панду Найяк, поисковик будет показывать самые релевантные страницы даже после полноценного запуска новой многозадачной модели.

Ранее в Сети запустили новую поисковую систему Brave Search, которая станет конкурентом Google. Разработчики обещают пользователям высокую конфиденциальность при работе с поисковиком в Brave или других браузерах.