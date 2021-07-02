У тисячу разів потужніше: Google готується запровадити принципово нову модель онлайн-пошуку

Нова технологія повинна комбінувати зображення, голосові і текстові запити для видачі максимально точних результатів.

Google готується кардинально переробити пошукову систему і зробити її "в тисячу разів потужнішою".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Про це пише Business Insider, посилаючись на представника компанії Панду Наяка.

Розробники збираються впровадити "багатозадачну уніфіковану модель" онлайн-пошуку (Multitask Unified Model — MUM), яка передбачає зовсім інші принципи обробки запитів і надання результатів. Вона розпізнає відразу кілька типів інформації (текст, зображення, звукові записи тощо), що дозволяє дати більш точну відповідь з множинних джерел.

За словами Панду Наяка, користувачі зможуть комбінувати різну інформацію в запитах, наприклад завантажити фото одягу і поцікавитися, чи підходить він для спортивних тренувань. При цьому запитання можна вводити як текстом, так і голосом.

Співробітники Google усе ще обговорюють, як налагодити ефективну роботу нових функцій. Панду Наяк запевняє — перші частини нової системи пошуку будуть запущені вже дуже скоро.

"Я буду розчарований, якщо мова про пʼять років. Я вважаю, те, що ми бачимо в лабораторії, досить цікаво, щоб дещо з цього зʼявилося на світ якомога раніше", — зазначив інженер.

[ + – ] Панду Наяк з пошукової команди Google Фото: FBI

Розробники вже використовували MUM для видачі інформації про вакцини проти COVID-19 і вирішення більш простих завдань, але в більш далекому майбутньому пошуковик зможе краще розуміти бажання користувачів і складні запити. За словами Наяка, модель тренували на "високоякісних" множинних даних з інтернету.

Нещодавно глава пошукового підрозділу Google Прабхакар Рагхаван навів приклад такого запитання: "Я відвідав гору Адамс, а наступної осені хочу підкорити гору Фудзі — що я повинен зробити інакше?". Зараз для отримання відповіді доведеться зробити кілька різних запитів, але технологія повинна спростити задачу, зробити результати більш точними, глибокими і релевантними.

У Google стверджують, що MUM — лише одна з технологій, яка готується до впровадження. Серед інших виділяють алгоритм LaMDA, створений для більш "природного" спілкування зі штучним інтелектом. Подібні технології повинні змінити пошукову модель до невпізнання.

Останнім часом Google звинувачують у видачі посилань на сайти, повʼязані з компанією, що заважає вивчати інші джерела. Як заявив Панду Наяк, пошуковик буде показувати найбільш релевантні сторінки навіть після повноцінного запуску нової багатозадачної моделі.

Раніше в мережі запустили нову пошукову систему Brave Search, яка стане конкурентом Google. Розробники обіцяють користувачам високу конфіденційність при роботі з пошуковою системою в Brave або інших браузерах.