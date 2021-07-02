Виртуальная помощь: Google продал Пентагону искусственного интеллекта на $2,5 млн

Умное ПО в течение года помогало военному ведомству справиться с пандемией Covid-19.

Компания Google предоставила Министерству обороны США облачное программное обеспечение и инструменты искусственного интеллекта, чтобы помочь справиться с последствиями пандемии Covid-19.

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Об этом сообщает издание forbes.com.

Сделка на 2,5 миллиона долларов, детали которой были получены по запросу FOIA, показывает, что партнер Google, компания Carahsoft, предоставила облако и инструменты ИИ, разработанные техно-гигантом, Северному командованию США (USNORTHCOM), которое занимается обеспечением внутренней безопасности Министерства обороны США.

В частности, в контракте описывается, как программное обеспечение Google должно было использоваться для сбора, обработки данных и дальнейшего распространения критически важной информации для оперативного реагирования Минобороны на инциденты, связанные с пандемией Covid-19 и других чрезвычайных происшествий. Стоит отметить, что одна из основных задач USNORTHCOM — помогать Минобороны координировать помощь при стихийных бедствиях.

В контракте также требовалось "решение для оптимизации ресурсов, работающее на основе искусственного интеллекта". Эта технология была создана, чтобы помочь оборонному ведомству более эффективно распределять ресурсы, будь то персонал или медицинское оборудование. Технология помогла Министерству "прогнозировать возможные сбои в цепочке поставок".

Среди данных, которые специалисты Google попросили принять и проанализировать, была "геопространственная" информация, указывающая на то, что инструменты помогут анализировать изображения с воздуха или космоса.

Контракт также допускал широкое использование инструментов Google, интеграцию "с другими министерствами, федеральными, государственными, местными, частными и международными агентствами и организациями". (Google отказался комментировать характер своей работы, поскольку не уполномочен обсуждать контракты без одобрения заказчика).

Не было никаких указаний на то, что технология Google использовалась для чего-либо, кроме ответа оборонного агентства на Covid-19. Джек Поулсон, бывший специалист по обработке данных Google, выказал опасение, что технологию могли применить и для других целей, например, для отслеживания каналов наркотрафика, контроля северной границы США.

Представитель USNORTHCOM заявил, что агентство "однозначно" не использовало эту технологию для наблюдения за наркоторговцами и террористами. В таком случае действия Пентагона и BigTech не противоречат Принципам искусственного интеллекта Google, опубликованным в 2018 году, где утверждается, что техно-гигант не будет создавать "технологии, которые собирают или используют информацию для наблюдения, нарушая международные признанные нормы".

Эти принципы были сформулированы после того, как тысячи сотрудников Google взбунтовались из-за спорного контракта Министерства обороны США под названием Project Maven. Согласно документу, искусственный интеллект Google должен был анализировать видеозаписи с дронов, используемых для обнаружения таких объектов, как автомобили и здания. После того, как сотрудники написали открытое письмо, в котором призвали Google никогда не продавать "боевые технологии", компания прекратила работу над Maven.

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