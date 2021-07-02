Віртуальна допомога: Google продав Пентагону штучний інтелект на $2,5 млн

Розумне ПЗ протягом року допомагало військовому відомству впоратися з пандемією Covid-19.

Компанія Google надала Міністерству оборони США хмарне програмне забезпечення та інструменти штучного інтелекту, щоб допомогти впоратися з наслідками пандемії Covid-19.

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Про це повідомляє видання forbes.com.

Угода на 2,5 мільйонів доларів, деталі якої були отримані за запитом FOIA, показує, що партнер Google, компанія Carahsoft, надала хмара й інструменти ШІ, розроблені техно-гігантом, Північному командуванню США (USNORTHCOM), яке займається забезпеченням внутрішньої безпеки Міністерства оборони США.

Зокрема, в контракті описується, як програмне забезпечення Google мало використовуватися для збору, обробки даних і подальшого поширення критично важливої інформації для оперативного реагування Міноборони на інциденти, повʼязані з пандемією Covid-19 та інших надзвичайних подій. Варто зазначити, що одне з основних завдань USNORTHCOM — допомагати Міноборони координувати допомогу під час стихійних лих.

У контракті також потрібне "рішення для оптимізації ресурсів, що працює на основі штучного інтелекту". Ця технологія була створена, щоб допомогти оборонному відомству більш ефективно розподіляти ресурси, будь то персонал чи медичне обладнання. Технологія допомогла Міністерству "прогнозувати можливі збої в ланцюжку поставок".

Серед даних, які фахівці Google попросили прийняти і проаналізувати, була "просторова" інформація, яка вказує на те, що інструменти допоможуть аналізувати зображення з повітря або космосу.

Контракт також допускав широке використання інструментів Google, інтеграцію "з іншими міністерствами, федеральними, державними, місцевими, приватними та міжнародними агентствами й організаціями". (Google відмовився коментувати характер своєї роботи, оскільки не уповноважений обговорювати контракти без схвалення замовника).

Не було ніяких вказівок на те, що технологія Google використовувалася для чого-небудь, крім відповіді оборонного агентства на Covid-19. Джек Поулсон, колишній фахівець з обробки даних Google, проявив побоювання, що технологію могли застосувати і для інших цілей, наприклад, для відстеження каналів наркотрафіку, контролю північного кордону США.

Представник USNORTHCOM заявив, що агентство "однозначно" не використало цю технологію для спостереження за наркоторговцями і терористами. У такому випадку дії Пентагону та BigTech не суперечать принципам штучного інтелекту Google, опублікованими в 2018 році, де стверджується, що техно-гігант не створюватиме "технології, які збирають або використовують інформацію для спостереження, порушуючи міжнародні визнані норми".

Ці принципи були сформульовані після того, як тисячі співробітників Google збунтувалися через суперечливий контракт Міністерства оборони США під назвою Project Maven. Згідно з документом, штучний інтелект Google повинен був аналізувати відеозаписи з дронів, які використовуються для фіксування таких обʼєктів, як автомобілі та будівлі. Після того, як співробітники написали відкритого листа, в якому закликали Google ніколи не продавати "бойові технології", компанія припинила роботу над Maven.

Раніше ми повідомляли про те, що Google запровадить принципово нову модель онлайн-пошуку.