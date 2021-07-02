Windows в опасности: Microsoft до сих пор не исправила критическую уязвимость ОС

Эксперты по кибербезопасности рекомендуют пока отключить службу Windows Print Spooler и не пользоваться функцией удаленной отправки документов на печать.

Несколько дней назад эксперты в области информационной выявили брешь в службе диспетчера печати ОС Windows (любой ее версии). Уязвимость, получившая название PrintNightmare, не была расценена компанией Microsoft, как серьезная. Но специалисты по кибербезопасности считают ее большой проблемой.

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Об этом сообщает издание theverge.com.

Недавно эксперты по кибербезопасности нашли баг в Windows Print Spooler (spoolsv.exe), которому присвоили имя PrintNightmare.

Еще в начале года об уязвимости заговорили сотрудники компаний Tencent Security, AFINE и NSFocus. Согласно их данным, через эту брешь киберпреступники могут получить права администратора и делать на ПК и серверах все, что им заблагорассудится. Весной Microsoft выпустили патч, чтобы залатать брешь, он не защищает полностью от возможных атак.

Но несколько дней назад на ресурсе GitHub был опубликован отчет с описанием проблемы. Позже его удалили, но несколько юзеров успели его скачать и переопубликовать. Так стало известно, что эксперты из китайской Sangfor обнаружили ошибку эту же ошибку, независимо от коллег из Tencent Security, AFINE и NSFocus. Это значит, что уязвимость все еще не "заделана".

Впервые служба, позволяющая разработчикам отправлять файлы на печать, была интегрирована в ОС Windows в 90-х годах, и в современных версиях тоже присутствует. Ввиду того, что PrintNightmare тоже есть на всех версиях Windows, включая XP и Vista, пока что не стоит пользоваться службой Windows Print Spooler. Это предупреждение касается, прежде всего, корпоративных клиентов.

Ранее мы сообщали о том, что Windows 11 доступна для скачивания. В сборке, о которой идет речь, доступны большинство визуальных изменений новой версии операционной системы. Новшества коснутся также навигации и многозадачности.