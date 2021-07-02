Windows у небезпеці: Microsoft досі не виправила критичну уразливість ОС

Експерти з кібербезпеки рекомендують поки відключити службу Windows Print Spooler і не користуватися функцією віддаленого відправлення документів на друк.

Кілька днів тому експерти в галузі інформаційної безпеки виявили пролом у службі диспетчера друку ОС Windows (будь-якій її версії). Уразливість, що отримала назву PrintNightmare, не була розцінена компанією Microsoft як серйозна. Але фахівці з кібербезпеки вважають її великою проблемою.

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Про це повідомляє видання theverge.com.

Нещодавно експерти з кібербезпеки знайшли баг у Windows Print Spooler (spoolsv.exe), якому присвоїли імʼя PrintNightmare.

Ще на початку року про уразливість заговорили співробітники компаній Tencent Security, AFINE і NSFocus. Згідно з їхніми даними, через цей пролом кіберзлочинці можуть отримати права адміністратора і робити на ПК і серверах усе, що їм заманеться. Навесні Microsoft випустили патч, щоб залатати пролом, він не захищає повністю від можливих атак.

Але кілька днів тому на ресурсі GitHub був опублікований звіт з описом проблеми. Пізніше його видалили, але кілька користувачів встигли його завантажити і переопублікувати. Так стало відомо, що експерти з китайської Sangfor виявили цю ж помилку, незалежно від колег з Tencent Security, AFINE і NSFocus. Це означає, що уразливість усе ще не "забута".

Уперше служба, що дозволяє розробникам відправляти файли на друк, була інтегрована в ОС Windows у 90-х роках, і в сучасних версіях теж є. З огляду на те, що PrintNightmare теж є на всіх версіях Windows, включаючи XP і Vista, поки що не варто користуватися службою Windows Print Spooler. Це попередження стосується, перш за все, корпоративних клієнтів.

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