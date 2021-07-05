Ученые нашли место в Млечном Пути, где может обитать другая цивилизация

С помощью компьютерного моделирования ученым удалось найти потенциальное место обитания братьев по разуму в нашей галактике.

Млечному Пути 13 миллиардов лет. За это время в нашей галактике должна была зародиться жизнь не только на Земле. Почему же человечество до сих пор не нашло признаков развитой галактической цивилизации? Может мы просто ищем не в том месте? Недавнее компьютерное моделирование ученого Джейсона Т. Райта и его коллег предполагает, что лучшим местом для поиска древних космических цивилизаций может быть ядро ​​галактики, сообщает Sciencealert

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Старые математические модели космической колонизации пытались определить время, необходимое цивилизации для распространения по Млечному Пути. Учитывая размер Млечного Пути, широкомасштабная галактическая колонизация может занять больше времени, чем возраст самой галактики.

Однако уникальной особенностью нового моделирования является то, что оно учитывает движение звезд в галактике. Млечный Путь не статичен, как предполагалось в предыдущих моделях. Колонизационные корабли или зонды будут летать среди звезд, которые движутся. Новое моделирование показывает, что движение звезд способствует колонизации и распространению потенциальной цивилизации в галактике.

Моделирование основано на предыдущем исследовании Джонатана Кэрролла-Нелленбака, который предположил, что гипотетическая цивилизация может распространяться со скоростью ниже световой через движущуюся галактику. В симуляции предполагается, что цивилизация использует корабли, движущиеся со скоростью, сопоставимой со скоростью нашего собственного космического корабля (около 30 км / с).

Когда корабль прибывает в виртуальный обитаемый мир в симуляции, этот мир считается колонией и сам может запускать другой корабль каждые 100 000 лет, если другой необитаемый мир находится в пределах досягаемости.

Дальность действия смоделированного космического корабля составляет 10 световых лет с максимальной продолжительностью полета 300 000 лет.

Вращение галактики порождает волну или "фронт" колонизации. Как только фронт достигает галактического ядра, его плотность катализирует быстрое увеличение скорости колонизации. Даже с очень консервативными ограничениями, наложенными на скорость космических кораблей, большая часть галактики может быть колонизирована менее чем за миллиард лет.

Результаты моделирования показывают, что нужно искать признаки жизни в галактическом центре. А поскольку галактика сформировалась изнутри, центр заполнен более старыми планетами, которые дают больше времени для развития жизни.

Ученые также выдвинули гипотезу о том, что развитая цивилизация может использовать энергию центральной сверхмассивной черной дыры Млечного Пути для питания сигнального маяка, охватывающего всю галактику. Но мы до сих пор не слышим никаких сигналов от потенциальной развитой цивилизации.

Кроме того, ученые также предполагают, что во время колонизации развитая цивилизация могла разработать новые технологии, сокращающие время, необходимое для перелетов. И все же предварительное радио сканирование ядра галактики не выявило никаких сигналов.

[ + – ] Так выглядит центр галактики с Земли, фото сделано в пустыне Мохаве. Фото: ScienceAlert

Моделирование показывает, что, возможно, некоторые части галактики никогда не будут заселены из-за огромных размеров Млечного пути. Возможно галактическая цивилизация вместо того, чтобы заселять многие планеты, заново восстанавливала и заселяла старые колонии на более близком расстоянии от их родной планеты.

А если существует несколько колонизирующих цивилизаций, возможно, они соревнуются за ресурсы или держатся на расстоянии друг от друга и поэтому мы не получаем от них сигналов.

Возможно, цивилизации заботятся о том, чтобы не мешать обитаемым планетам, таким как наша или опасаются потенциальной биологической несовместимости, с которой можно столкнуться в других мирах. Все эти возможности могут объяснить, почему мы еще никого не встретили, говорят ученые.

Исследователи также предположили, что неизвестная нам цивилизация могла колонизировать Землю еще до появления человека миллиарды лет назад, жила здесь тысячи лет и колония исчезла, а вместе с ней и доказательства присутствия чужаков.

Моделирование показывает, что, учитывая наше местоположение в галактике, существует 89 процентов вероятности того, что по крайней мере миллион лет может пройти без посещения межзвездными кораблями других планет. Этого достаточно, чтобы стереть признаки предыдущей колонизации.

Хотя центр галактики - это идеальное место для поиска внеземной жизни, есть и другие регионы галактики, в которых есть те же благоприятные условия, что и в центре — шаровые звездные скопления.

Шаровые звездные скопления — это древние массивные скопления звезд, вращающихся вокруг центра галактики на расстояниях в десятки тысяч световых лет. В Млечном Пути насчитывается около 150 известных скоплений возрастом от 10 до 13 миллиардов лет.

Шаровые скопления невероятно плотные, а звезды в них в среднем находятся гораздо ближе друг к другу, чем в диске Млечного Пути. Эти скопления по мнению ученых являются благоприятным местом для колонизации: звездные системы расположены близко друг к другу, что способствует быстрому перемещению или общению между колониями.

Ученые предполагают, что даже если только 10 процентов звезд в шаровых скоплениях имеют пригодные для жизни планеты, 1 процент из них поддерживает разумную жизнь и по крайней мере одна цивилизация может существовать в каждом шаровом звездном скоплении в Млечном Пути.

[ + – ] Шаровое звездное скопление М13 Фото: Howard Trottier/SFU Trottier Observatory

Ученые еще в 1974 году отправили сообщение в шаровое скопление M13 Hercules. Оно расположено в созвездии Геркулеса на расстоянии 22 000 световых лет от нас, имеет диаметр 145 световых лет и состоит примерно из 100 000 звезд.

Сообщение содержало цифры от 1 до 10, химические соединения ДНК, изображение человека, изображение Солнечной системы и изображение радиотелескопа. Общее время трансляции составило 3 минуты. Еще есть несколько тысяч лет, чтобы оно добралось туда, говорят ученые.