Вчені знайшли місце в Чумацькому Шляху, де може жити інша цивілізація

За допомогою комп'ютерного моделювання вченим вдалося знайти потенційне місце проживання братів по розуму в нашій галактиці.

Чумацькому Шляху 13 мільярдів років. За цей час у нашій галактиці повинно було зародитися життя не тільки на Землі. Чому ж людство досі не знайшло ознак розвиненої галактичної цивілізації? Може ми просто шукаємо не у тому місці? Недавнє комп'ютерне моделювання вченого Джейсона Т. Райта і його колег передбачає, що найкращим місцем для пошуку древніх космічних цивілізацій може бути ядро галактики, повідомляє Sciencealert.

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Старі математичні моделі космічної колонізації намагалися визначити час, необхідний цивілізації для поширення по Чумацькому Шляху. З огляду на розмір Чумацького Шляху, широкомасштабна галактична колонізація може зайняти більше часу, ніж вік самої галактики.

Однак унікальною особливістю нового моделювання є те, що воно враховує рух зірок в галактиці. Чумацький Шлях не є статичним, як передбачалося в попередніх моделях. Колонізаційні кораблі або зонди будуть літати серед зірок, які рухаються. Нове моделювання показує, що рух зірок сприяє колонізації і поширенню потенційної цивілізації в галактиці.

Моделювання засноване на попередньому дослідженні Джонатана Керролла-Нелленбака, який припустив, що гіпотетична цивілізація може поширюватися зі швидкістю нижче світлової через рухому галактику. У симуляції передбачається, що цивілізація використовує кораблі, які рухаються зі швидкістю, порівнянною зі швидкістю нашого власного космічного корабля (близько 30 км/с).

Коли корабель прибуває у віртуальний населений світ в симуляції, цей світ вважається колонією і сам може запускати інший корабель кожні 100 000 років, якщо інший безлюдний світ знаходиться у межах досяжності.

Дальність дії змодельованого космічного корабля становить 10 світлових років з максимальною тривалістю польоту 300 000 років.

Обертання галактики породжує хвилю або "фронт" колонізації. Як тільки фронт досягає галактичного ядра, його щільність каталізує швидке збільшення швидкості колонізації. Навіть з дуже консервативними обмеженнями, накладеними на швидкість космічних кораблів, велика частина галактики може бути колонізована менше ніж за мільярд років.

Результати моделювання показують, що потрібно шукати ознаки життя в галактичному центрі. А оскільки галактика сформувалася зсередини, центр заповнений старшими планетами, які дають більше часу для розвитку життя.

Вчені також висунули гіпотезу про те, що розвинена цивілізація може використовувати енергію центральної надмасивної чорної діри Чумацького Шляху для харчування сигнального маяка, що охоплює всю галактику. Але ми досі не чуємо ніяких сигналів від потенційної розвинутої цивілізації.

Крім того, вчені також припускають, що під час колонізації розвинена цивілізація могла розробити нові технології, що скорочують час, необхідний для перельотів. І все ж попереднє радіосканування ядра галактики не виявило ніяких сигналів.

[ + – ] Так виглядає центр галактики з Землі, фото зроблено в пустелі Мохаве. Фото: ScienceAlert

Моделювання показує, що, можливо, деякі частини галактики ніколи не будуть заселені через величезні розміри Чумацького шляху. Можливо галактична цивілізація замість того, щоб заселяти багато планет, заново відновлювала і заселяла старі колонії на ближчій відстані від їх рідної планети.

А якщо існує кілька колонізуючих цивілізацій, можливо, вони змагаються за ресурси або тримаються на відстані один від одного і тому ми не отримуємо від них сигналів.

Можливо, цивілізації піклуються про те, щоб не заважати населеним планетам, таким як наша, або побоюються потенційної біологічної несумісності, з якою можна зіткнутися в інших світах. Всі ці можливості можуть пояснити, чому ми ще нікого не зустріли, кажуть вчені.

Дослідники також припустили, що невідома нам цивілізація могла колонізувати Землю ще до появи людини мільярди років тому, жила тут тисячі років і колонія зникла, а разом з нею і докази присутності чужинців.

Моделювання показує, що з огляду на наше місце розташування в галактиці існує 89 відсотків імовірності того, що принаймні мільйон років може пройти без відвідування міжзоряними кораблями інших планет. Цього достатньо, щоб стерти ознаки попередньої колонізації.

Хоча центр галактики — це ідеальне місце для пошуку позаземного життя, є й інші регіони галактики, в яких є ті ж сприятливі умови, що і в центрі — кульові зоряні скупчення.

Кульові зоряні скупчення — це древні масивні скупчення зірок, що обертаються навколо центру галактики на відстані десятків тисяч світлових років. У Чумацькому Шляху налічується близько 150 відомих скупчень віком від 10 до 13 мільярдів років.

Галактики неймовірно щільні, а зірки у них в середньому знаходяться набагато ближче один до одного, ніж в диску Чумацького Шляху. Ці скупчення на думку вчених є сприятливим місцем для колонізації: зоряні системи розташовані близько один до одного, що сприяє швидкому переміщенню або спілкуванню між колоніями.

Вчені припускають, що навіть якщо тільки 10 відсотків зірок в кульових скупченнях мають придатні для життя планети, 1 відсоток з них підтримує розумне життя і принаймні одна цивілізація може існувати в кожному кульовому зоряному скупченні в Чумацькому Шляху.

[ + – ] Кульове зоряне скупчення М13 Фото: Howard Trottier/SFU Trottier Observatory

Вчені ще у 1974 році відправили повідомлення в кульове скупчення M13 Hercules. Воно розташоване в сузір'ї Геркулеса на відстані 22 000 світлових років від нас, має діаметр 145 світлових років і складається приблизно з 100 000 зірок.

Повідомлення містило цифри від 1 до 10, хімічні сполуки ДНК, зображення людини, зображення Сонячної системи і зображення радіотелескопа. Загальний час трансляції склав 3 хвилини. Ще є кілька тисяч років, щоб воно дісталося туди, кажуть вчені.