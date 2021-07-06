Земля была готова к возникновению жизни еще 2,7 миллиардов лет назад, - ученые

К этому выводу эксперты пришли, изучив древние алмазы, считающиеся идеальной капсулой времени, поскольку они удерживают внутри газы, указывая на условия в которых формировались.

Многие исследователи считают, что после того, как Земля сформировалась, потребовалось более З миллиардов лет, прежде чем на ней появились сложные многоклеточные организмы. Однако анализ некоторых древних алмазов бросает вызов этой теории, пишет IFLS.

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Сложная жизнь требует подходящей атмосферы, поэтому главная стратегия ее поиска на других планетах заключается в поиске газов, которые считаются необходимыми для живых существ или, по крайней мере, совместимыми с ними.

Поэтому было бы весьма полезно узнать, какой была атмосфера Земли в те времена, когда жизнь только зародилась. Считается, что большинство газов в атмосфере, известные как летучие, когда-то были захвачены мантией Земли, поэтому время их утечки является важной частью истории атмосферной эволюции.

[ + – ] Алмазы, изученные в этом исследовании, дают хорошее представление о составе верхней мантии, где они образовались. Фото: Global Advisors

Доктор Майкл Бродли из Центра петрографических и геохимических исследований в Вандевр-ле-Нанси, Франция, представил доказательства того, что состав мантийного газа не менялся в течение долгого времени.

"Изучить состав современной мантии Земли относительно не сложно. Мы можем собирать образцы, выброшенные вулканами, и изучать содержащиеся внутри жидкости и газы. Однако постоянное смешивание земной коры из-за тектоники плит привело к тому, что старые образцы в основном уничтожились", — рассказал Бродли.

Тем не менее алмазы, хоть и нельзя считать вечными, можно назвать идеальной капсулой времени, поскольку они невероятно прочные и удерживают внутри газы, указывая на условия в которых формировались.

Сами алмазы трудно датировать, но в Ваве на канадском берегу озера Верхнее Бродли обнаружил алмазы в породах возрастом 2,7 миллиарда лет, что указывает на то, что они по крайней мере такие же старые, а возможно, и намного старше. Позже Бродли при температуре выше 2000 °C превратил их в графит, выпустив благородные газы, находящиеся внутри.

[ + – ] Обнаруженный алмаз. Фото: Michael Broadley

Концентрация выходящего гелия, неона и аргона в этих древних алмазах была аналогична сегодняшней верхней мантии, поэтому основные выбросы из мантии должны были произойти до образования алмазов, еще до того, как Земля достигла половины своего нынешнего возраста.

Хотя благородные газы не важны для жизни, Бродли и его коллеги считают их заменителями газов, таких как азот, водород и небольшие молекулы на основе углерода.

"Мы получили удивительный результат. Это означает, что богатая летучими веществами окружающая среда, которую мы видим сегодня, возникла давно, раньше, чем было принято считать, поэтому она обеспечивает надлежащие условия для развития жизни", — отметил Бродли.

Дегазация мантии была не единственной предпосылкой для распространения жизни за пределы ее простейших форм. Высвобождение кислорода фотосинтезирующими организмами также было необходимо, и время этого явления до сих пор вызывает много споров.