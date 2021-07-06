Земля була готова до виникнення життя ще 2,7 мільярди років тому, — учені

Цього висновку експерти дійшли, вивчивши стародавні алмази, які вважаються ідеальною капсулою часу, оскільки вони утримують всередині гази, вказуючи на умови, у яких формувалися.

Багато дослідників вважають, що після того, як Земля сформувалася, було потрібно понад З мільярди років, перш ніж на ній зʼявилися складні багатоклітинні організми. Однак, аналіз деяких древніх алмазів кидає виклик цій теорії, пише IFLS.

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Складне життя вимагає належної атмосфери, тому головна стратегія її пошуку на інших планетах полягає в пошуку газів, які вважаються необхідними для живих істот, або принаймні сумісними з ними.

Тому було б дуже корисно дізнатися, якою була атмосфера Землі в ті часи, коли життя тільки зародилося. Вважається, що більшість газів в атмосфері, відомі як летючі, колись були захоплені мантією Землі, тому час їхнього витоку є важливою частиною історії атмосферної еволюції.

[ + – ] Алмази, вивчені в цьому дослідженні, дають хороше уявлення про склад верхньої мантії, де вони утворилися. Фото: Global Advisors

Доктор Майкл Бродлі з Центру петрографічних і геохімічних досліджень у Вандевр-ле-Нансі, Франція, представив докази того, що склад мантійного газу не змінювався протягом довгого часу.

"Вивчити склад сучасної мантії Землі відносно не складно. Ми можемо збирати зразки, викинуті вулканами, і вивчати рідини і гази всередині. Однак, постійне змішування земної кори через тектоніку плит призвело до того, що старі зразки в основному будуть знищені", — розповів Бродлі.

Проте алмази, хоч і не можна вважати вічними, можна назвати ідеальною капсулою часу, оскільки вони неймовірно міцні й утримують всередині гази, вказуючи на умови, у яких формувалися.

Самі алмази важко датувати, але у Ваві, на канадському березі озера Верхнє, Бродлі виявив алмази в породах віком 2,7 мільярди років, що вказує на те, що вони принаймні такі ж старі, а можливо, і набагато старші. Пізніше Бродлі за температури вище 2000 ° C перетворив їх на графіт, випустивши благородні гази, що перебувають всередині.

[ + – ] Виявлений алмаз. Фото: Michael Broadley

Концентрація гелію, неону й аргону в цих древніх алмазах була аналогічна сьогоднішній верхній мантії, тому основні викиди з мантії повинні були відбутися до утворення алмазів, ще до того, як Земля досягла половини свого нинішнього віку.

Хоча благородні гази не важливі для життя, Бродлі і його колеги вважають їх замінниками газів, таких як азот, водень і невеликі молекули на основі вуглецю.

"Ми отримали дивовижний результат. Це означає, що багате летючими речовинами довкілля, яке ми бачимо сьогодні, виникло давно, раніше, ніж було прийнято вважати, тому воно забезпечує належні умови для розвитку життя", — зазначив Бродлі.

Дегазація мантії була не єдиною передумовою для поширення життя за межі його найпростіших форм. Вивільнення кисню фотосинтезувальними організмами також було необхідно, і час цього явища досі викликає багато суперечок.