Как быстрый набор в телефоне. "Гибридные" клетки мозга помогают бегло распознавать знакомые лица, - ученые

Ученые нашли неизвестные клетки в мозге человека, которые помогают быстро воспроизводить в памяти лица важных для нас людей.

Функционально человеческие лица в основном выглядят одинаково, и тем не менее наш мозг чрезвычайно быстро распознает лица важных для нас людей. Новое исследование выявило ранее неизвестную популяцию клеток головного мозга, которые могут быть гибридами сенсорных нейронов и нейронов памяти, которые помогают воспроизводить в памяти лица, сообщает New Atlas

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На заре нейробиологии возникла гипотеза, что отдельные нейроны могут кодировать единую сложную концепцию. Так, например, когда вы смотрите на лицо своей бабушки, срабатывает определенный нейрон, позволяя вам мгновенно ее узнать. Но после десятилетий дальнейшего изучения человеческого мозга ни один из этих специализированных нейронов так и не был обнаружен.

"У нас не было четкого представления о том, где и как мозг обрабатывает знакомые лица. Теперь, в малоизученном уголке мозга, мы нашли клетки, способные связывать восприятие лица с памятью", — говорит Винрих Фрейвальд, ведущий автор нового исследования.

Ученые ранее определили небольшую часть мозга, которая может играть роль в распознавании лиц. Она находится в височных областях, которые находятся в нижних отделах мозга и считаются местом, где воспоминания наполняются эмоциональным значением. Для нового исследования ученые изучили области более внимательно, чтобы увидеть, как они реагируют как на знакомые, так и на незнакомые лица.

Исследователи использовали МРТ-сканирование височных областей у двух макак-резусов, когда они смотрели на изображения лиц других обезьян. С некоторыми из них они встречались раньше, а других на экране они видели впервые.

И действительно, нейроны избирательно срабатывали для разных лиц. Если обезьяна знала лицо по предыдущему личному контакту, нейроны срабатывали в три раза сильнее, чем если бы они были незнакомы.

Исследователи говорят, что это целая группа клеток, помогающих быстро вспомнить лицо. Они могут быть первым доказательством существования гибридных нейронов. Они быстро реагируют на раздражители, как сенсорные клетки, но также, кажется, хранят воспоминания о предыдущем опыте.

"Эти клетки похожи и на сенсорные и на клетки памяти", — говорит Фрейвальд. "Мы обнаружили связь между сенсорной областью и областью памяти".

Интересно, что это исследование может иметь значение и для нашего все более уходящего в онлайн мира.

"Это исследование может указывать на важность личного знакомства", — говорит София Ланди, первый автор исследования. "Учитывая нынешнюю тенденцию к виртуализации, важно отметить, что лица, которые мы видим на экране, могут не вызывать такую ​​же нейронную активность, как лица, с которыми мы встречаемся лично".