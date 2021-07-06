Як швидкий набір в телефоні. "Гібридні" клітини мозку допомагають швидко розпізнавати знайомі обличчя, — вчені

Вчені знайшли невідомі клітини в мозку людини, які допомагають швидко відтворювати у пам'яті обличчя важливих для нас людей.

Функціонально людські обличчя переважно виглядають однаково, і тим не менше наш мозок надзвичайно швидко розпізнає обличчя важливих для нас людей. Нове дослідження виявило раніше невідому популяцію клітин головного мозку, які можуть бути гібридами сенсорних нейронів і нейронів пам'яті, які допомагають відтворювати в пам'яті обличчя, повідомляє New Atlas

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На зорі нейробіології виникла гіпотеза, що окремі нейрони можуть кодувати єдину складну концепцію. Так, наприклад, коли ви дивитеся на обличчя своєї бабусі, спрацьовує певний нейрон, дозволяючи вам миттєво її упізнати. Але після десятиліть вивчення людського мозку жоден з цих спеціалізованих нейронів так і не був виявлений.

"У нас не було чіткого уявлення про те, де і як мозок обробляє знайомі обличчя. Тепер у маловивченому куточку мозку, ми знайшли клітини, здатні зв'язувати сприйняття обличчя з пам'яттю", — говорить Вінріх Фрейвальд, провідний автор нового дослідження.

Вчені раніше визначили невелику частину мозку, яка може грати роль у розпізнаванні облич. Вона знаходиться у скроневих областях, які знаходяться в нижніх відділах мозку і вважаються місцем, де спогади наповнюються емоційним значенням. Для нового дослідження вчені вивчили області уважніше, щоб побачити, як вони реагують як на знайомі, так і на незнайомі обличчя.

Дослідники використовували МРТ-сканування скроневих областей у двох макак-резусів, коли вони дивилися на зображення облич інших мавп. З деякими з них вони зустрічалися раніше, а інших на екрані вони бачили вперше.

І справді, нейрони вибірково спрацьовували для різних облич. Якщо мавпа знала обличчя за попереднім особистим контактом, нейрони спрацьовували утричі сильніше, ніж якби вони були незнайомі.

Дослідники говорять, що це ціла група клітин, які допомагають швидко згадати обличчя. Вони можуть бути першим доказом існування гібридних нейронів. Вони швидко реагують на подразники, як сенсорні клітини, але також, здається, зберігають спогади про попередній досвід.

"Ці клітини схожі і на сенсорні, і на клітини пам'яті", — говорить Фрейвальд. "Ми виявили зв'язок між сенсорною областю і областю пам'яті".

Цікаво, що це дослідження може мати значення і для нашого онлайн світу, який все більше іде в онлайн.

"Це дослідження може вказувати на важливість особистого знайомства", — говорить Софія Ланді, перший автор дослідження. "З огляду на нинішню тенденцію до віртуалізації, важливо відзначити, що обличчя, які ми бачимо на екрані, можуть не викликати таку ж нейронну активність, як обличчя, з якими ми зустрічаємося особисто".