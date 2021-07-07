Рыбы-наркоманы. Обитатели рек “подсели” на метамфетамин в загрязненных водоемах, - исследование

Новое исследование предполагает, что рыбы могут подсесть на метамфетамин, который попадает в реки до такой степени, что они начинают искать наркотики в воде.

После употребления людьми, метамфетамин попадает в реки через канализационные системы. "Там, где есть люди, употребляющие метамфетамин, там также наблюдается загрязнение метамфетамином пресных вод", — говорит Павел Хорки, доцент и поведенческий эколог Чешского университета естественных наук в Праге, сообщает Live Science

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По статистике, метамфетамин загрязняет реки по всему миру, при этом концентрация препарата колеблется от нескольких нанограммов до десятков микрограммов на литр воды. Учитывая глобальную распространенность метамфетамина в реках, Хорки и его коллеги задались вопросом, может ли рыба подсесть на этот наркотик.

Новое лабораторное исследование предполагает, что да, даже незначительного количества метамфетамина может быть достаточно, чтобы вызвать зависимость у пресноводных рыб, говорят ученые.

Тем не менее, эксперты говорят, что, хотя рыба, участвовавшая в исследовании, искала воду, содержащую метамфетамин, этого может быть недостаточно, чтобы сказать, что они действительно "зависимы от наркотиков".

"Я не уверен, что эти рыбы пристрастились к метамфетамину, но они определенно отдают предпочтение этому наркотику, чего не должно быть", — говорит Габриэль Боссе, научный сотрудник Университета штата Юта. Боссе использует рыбок данио-рерио в качестве подопытных для изучения сложных заболеваний головного мозга и недавно разработал методику изучения поведения рыб при поиске опиоидов.

Что касается нового исследования, "кажется, что пристрастие к метамфетамину исчезает всего через несколько дней", тогда как если бы рыба была действительно наркотически зависимой, он бы ожидал, что это предпочтение сохранится в течение более длительного периода времени, говорит Боссе. "Независимо от того, назовете ли вы это зависимостью или нет, очевидно, что метамфетамин изменил поведение этих рыб, и эти эффекты потенциально могут помешать их способности находить пищу, избегать хищников и размножаться в дикой природе", — говорит ученый.

В новом исследовании ученые специально сосредоточилась на кумже (Salmo trutta), которая водится на всех континентах, кроме Антарктиды, говорит Хорки. Исследователи поместили 60 рыб в резервуар без наркотиков и еще 60 в резервуар, наполненный 1 микрограммом метамфетамина на литр воды.

Исследователи заставили последнюю группу рыб плавать в воде, зараженной метамфетамином, в течение двух месяцев. Затем ученые переместили эту рыбу в чистый резервуар на 10 дней. Команда предположила, что, если бы кумжа стала зависимой от метамфетамина, у нее бы начали проявляться симптомы абстиненции ("ломка") после потери доступа к наркотикам.

Чтобы проверить это, ученые провели эксперимент, в котором рыба могла выбирать между плаванием в чистой воде или в воде со следами метамфетамина. Резервуар спроектирован таким образом, что два потока воды не смешиваются, но рыба все еще может плавать между ними. Когда ранее подвергшиеся воздействию наркотика рыбы в эксперименте отдали предпочтение воде, содержащей метамфетамин, это было воспринято как признак пристрастия к наркотику, говорит Горки.

Ученые также обнаружили, что в первые четыре дня после замены аквариума рыба, подвергшаяся воздействию метамфетамина, в большей степени предпочитала воду с наркотиками по сравнению с рыбами, которые не подвергались воздействию метамфетамина. Эта разница уменьшалась по мере того, как подвергавшаяся воздействию рыба проводила больше времени в аквариуме без наркотиков.

Исследователи также отметили, что в целом рыба, подвергшаяся воздействию метамфетамина, становилась малоподвижной в эти первые четыре дня после перемещения в чистую воду, в то время как рыба без наркотиков плавала как обычно. Авторы исследования предположили, что отсутствие движения намекает на то, что рыба была в стрессовом состоянии из-за отказа от наркотиков.

Чтобы лучше понять эти изменения в поведении рыб, ученые взяли образцы ткани мозга и проверили их на наличие метамфетамина и амфетамина, побочных продуктов метаболизма наркотика.

Ученые обнаружили, что "были различия в концентрации амфетамина и метамфетамина, которые были связаны с изменениями в поведении", — говорит Хорки. Количество амфетамина в мозге, которое могло бы указывать на воздействие метамфетамина в прошлом, соотносилось с подавленным поведением, наблюдаемым у кумжи, испытывающей ломку. И наоборот, метамфетамин появился в мозге рыб, которые решили плавать в воде с наркотиками во время поведенческого эксперимента. Это воздействие соотносилось с активным плаванием, что снова намекает на то, что метамфетамин помогает избавиться от синдрома абстиненции у наркотически зависимых рыб.

Эти результаты предполагают, что в дикой природе кумжа может пристраститься к следам метамфетамина в реках и потенциально собираться в районах, где накапливается наркотик, говорят ученые. Такое неестественное влечение к одному месту может не только нарушить миграционные схемы рыб, но и помешать им искать пищу или партнеров.

Хотя Боссе соглашается с тем, что воздействие метамфетамина может быть угрозой выживанию рыб, он не полностью убежден в том, что рыбы полностью зависимы от этого наркотика.

Поскольку новое исследование проводилось в лабораторных условиях, ученым все еще необходимо выяснить, наблюдаются ли такие же закономерности в зависимости и абстиненции и в популяциях диких рыб, говорит Хорки. Также неизвестно, как метамфетамин смешивается с другими загрязнителями в воде, в том числе с другими лекарствами, такими как антидепрессанты, и как все эти вещества в совокупности влияют на поведение рыб, добавил он.