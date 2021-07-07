Крутые виражи. Марсианский вертолет Ingenuity совершил девятый полет на Красной планете (видео)

Вертолет Ingenuity проверил несколько новых трюков во время полета на Марсе.

Марсианский вертолет Ingenuity уже девять раз пролетел над Красной планетой, что позволило инженерам миссии протестировать множество возможностей, которые помогут большему количеству марсианских вертолетов в будущем, сообщает Space.com

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Во время своего девятого полета Ingenuity оставался в воздухе 166,4 секунды, преодолел 625 метров и летел со скоростью 5 метров в секунду, говорят в Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии.

Еще перед полетом в NASA объявило, что вертолет попытается совершить новые подвиги во время очередного вылета, в том числе сократить путь над каменистой местностью, небезопасной для напарника Ingenuity марсохода Perseverance.

Вертолет Ingenuity — это демонстрационный технологический проект, который отправился на Марс вместе с марсоходом Perseverance. Вертолет весом в 1,8 кг вошел в историю 19 апреля, когда совершил первый полет на Марсе.

После нескольких успешных полетов, в NASA расширили миссию маленького вертолета, заставив его двигаться вместе с марсоходом Perseverance, поскольку марсоход начинает свою геологическую и астробиологическую работу.

Однако, несмотря на все свои возможности, марсоход не везде может двигаться безопасно в рамках исследования планеты и именно это послужило вдохновением для нового полета Ingenuity.

"Perseverance в настоящее время находится на восточной окраине интересного с научной точки зрения региона под названием Сеита, который характеризуется песчаными дюнами, а это может быть очень сложной местностью для колесных транспортных средств, таких как марсоход", — говорят в NASA.

"Однако вместо того, чтобы опережать марсоход, мы теперь пытаемся сделать то, что может сделать только летательный аппарат на Марсе — сократить путь прямо через часть региона Сеита и приземлиться на равнине на юге. По дороге вертолет сделал цветные фотоснимки скал и песка, над которыми пролетал".

NASA еще не опубликовало полную статистику и все изображения, полученные во время полета.

Напоминаем, что из-за навигационной ошибки вертолет NASA на Марсе отправился в "безумный полет". Ситуация стала первой серьезной проблемой с тех пор, как Ingenuity совершил свой первый полет.

Фокус писал, что Марсоход Perseverance достиг новой точки на Марсе и прислал отчет. Песчаные дюны Марса еще никогда не выглядели так хорошо, как на снимках, полученных с марсохода.